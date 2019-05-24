坐爆老婆內衣竟噴油？他剪破其他3件 網驚：你完了

2019-05-24 10:02 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友發現老婆內衣裡竟塞「油包」，竟然將其他件內衣都剪破。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 一名男網友不小心坐到太太的內衣，沒想到竟然「爆油」出來，讓他氣得在臉書上貼文PO照，痛批黑心廠商太可惡，竟然在胸罩裡塞「油包」！他擔心會危害老婆的身體健康，竟然把其他件內衣扎破、剪破，沒想到這個舉動卻讓其他網友看了大驚，直呼「你完了」。

一名男網友發現老婆內衣裡竟塞「油包」，竟然將其他件內衣都剪破。 圖／翻攝自「爆怨公社」 分享 facebook 這名男網友在臉書「爆怨公社」PO出幾張照片表示，因為不小心坐到老婆的內衣，結果竟然爆出「油」來，才赫然發現內衣裡塞「油包」。他說正常內衣不是都塞棉花嗎？怎麼裡面會塞「油包」，痛批黑心商品太猖狂。原PO無法想像如果是穿在身上時爆掉會不會起火爆炸，為了老婆的健康，他拿出老婆2、3件同品牌內衣，然後拿針扎破並且還剪破內衣，發現裡面真的都是塞「油包」，還「爆油」出來，他決定等老婆下班後要提醒她以後別買這家內衣了。

網友看了他的舉動全都很驚訝，「你完蛋了」、「太座在你後面很火！很貴的買你居然…」、「那一件貴森森呀~百貨公司的一套4980」、「你還看得到明天的太陽嗎？」、「公祭文，歡迎各方代表獻花獻果」、「記得跟大家報平安」、「如果是我老公就打爆他」、「是反串嗎？」、「是男人不識貨吧！等著被你家太后砍死你」。

不過也有網友不知道這類型內衣，詢問「那油包是做啥用的啊？」、「原來現在內衣還有這種的噢？我都不知道欸」、「我是女生也是我不知道這種內衣」，有人就跳出來解釋說「這是所謂的水內衣」、「水內衣裡面不是真的裝水，裡面會加一些油，這樣子內衣才不會這麼重」、「這是水波胸罩吧…本來裡面就是這種填充物來墊大小胸部的」、「真水內衣的襯墊就是包礦物油啊！這是人家專利卻被說是黑心」。