「我知道餓的感受」街友無助蹲路旁 大車司機迴轉送便當

2019-05-23 17:20 聯合新聞網 綜合報導



一名大車司機開車途中發現有名街友蹲坐路邊，他怕對方肚子餓，便下車將自己的便當送給他。 圖擷自 爆廢公社 分享 facebook 雖然許多人對大卡車司機有一些偏見，但其實他們心地都很善良。一名職業大車司機就在臉書「爆廢公社」貼出影片，只見他在路邊看見一位蹲在路邊，看起來相當無助的遊民，他擔心對方挨餓，下車後拿了一袋便當給這位遊民，影片PO網後讓許多網友大讚，直呼真是「台灣最美的風景」。

這名司機昨天（22日）上傳行車紀錄器拍下的影片，他開車在路上時發現對向車道有位遊民蹲在路邊，全身上下衣衫襤褸，身邊還放著一袋回收物，他憂心這名遊民肚子餓，心生憐憫地想把自己的便當送給他。司機把車開到路口後來個大迴轉，並停在遊民旁邊，他下車後提著自己的便當送給對方。遊民起先還不好意思的婉拒，不過司機堅持要他收下，遊民才欣然接受，並且頻頻鞠躬致謝。

司機在臉書上表示「我真的知道很多人很討厭大車，但大部分的司機內心都是善良的。」他大方地說自己願意承擔違規罰單，但是他的這一餐，可能是這位遊民不知道多久的一餐。最後司機還祝福對方「願你平安、快樂」。

影片讓許多網友看了紛紛稱讚「好暖」、「有你真好」、「慶幸這社會還是有好人」、「謝謝司機大哥用行動展現出真正的大愛」、「大車還是有優良的」、「好人一生平安」、「讓出餐點餓的是肚子，飽的是心靈」、「別害人想哭啦」、「樓主棒棒！善良的人超帥！」

司機也在底下留言說當時開車經過看到這位遊民蹲坐在路旁，身邊還有一袋保特瓶，讓他心裡感到很難過，「我知道餓的感受，既然有緣分能相見我就會幫忙，或許只是個便當，但我想讓他內心是溫暖的，也由衷感謝他的付出讓環境變得更好」。