啼笑皆非！哪家航空公司紅椅印福字配黃被 她心底發毛

2019-05-23 13:56 聯合新聞網 綜合報導



顏色搭配的學問不僅能用在平日穿搭上，對心理層面影響之鉅如果不親眼看看可能無法體會。日前某航空公司的商務艙乘客爆料，空姐在她睡著的時候貼心的幫忙蓋上了棉被，坐在印著福字的紅色椅子上又被蓋上了黃色棉被讓她瞬間嚇醒，「覺得我要被推去燒了」。

看到這個配色，你心中浮現的畫面跟網友想的一樣嗎？圖擷自 爆料公社 分享 facebook

網友在「爆料公社」上發表「棉被選錯顏色還真的是怪怪的」，上傳某航空公司的商務艙照片。紅色的椅子搭上黃色被子在視覺上有種似曾相識的感覺，加上椅背上的福字後，她心裡聯想到的畫面不禁愈想愈毛。網友表示雖然空姐是出於貼心為她蓋上棉被，但視覺上的衝擊加上起飛時飛機一直發出的怪聲，讓她有種「真的覺得我要被推去燒了」的恐怖感。

這篇發文雖然被指責「這也算爆料？」，但看了照片後很多網友還是忍不住發揮了想像力，「被子上面有繡蓮花圖案嗎」、「空姐幫你蓋棉被時，表情是不是很莊嚴」，除了模仿機長廣播「本班飛機即將開往西方極樂世界」，還搭配音效「放南無觀世音菩薩」、「我已經聽到嗩吶的聲音了」，提醒發文版主「好走」、「火來了，趕快跑」。

玩笑歸玩笑，網友評論這配色「真的很像」、「真的傻眼」、「椅子上有福字...又這種布...我會跳機」，頻頻詢問「哪家航空這麼有材啊」、「哪家航空啊⋯很鬧耶」被妙回「這是西方航空公司嗎？」。