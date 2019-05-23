她買2火車座位讓孩子躺著喝奶 阿伯批：只能用「坐」的

2019-05-23 10:44 聯合新聞網 綜合報導



一名媽媽為了讓孩子能躺著喝奶，搭火車時多買一個座位，不料被一個阿伯痛批「你怎麼讓你的小孩這樣躺？」圖中嬰兒非當事人。圖／ingimage提供 分享 facebook

不少家長為了方便照顧孩子，搭乘公共運輸工具時，都會幫孩子多買一個位置。近日，一名媽媽為了讓孩子能躺著喝奶，搭火車時多買一個座位，不料被一個阿伯痛批「你怎麼讓你的小孩這樣躺？」，並指出座位是給人用「坐」的，不是拿來「躺」的，讓媽媽相當錯愕，即使有買位置也不能任意使用嗎？

這位媽媽在《爆怨公社》表示，21日帶小孩搭火車南下時，特地買了2個位置，想讓孩子可以自在躺著喝奶。兩人上火車、坐好位置後，為避免弄髒座位，媽媽就脫下小朋友的鞋襪，讓孩子躺在媽媽的腿上喝著奶。很快地，小朋友便在座位上舒服睡著。

但一名經過的阿伯恰巧看到這一幕，卻嚴厲指責原PO的行為，「你怎麼讓你的小孩這樣躺？」。她趕緊向阿伯澄清，自己有幫孩子買座位，不會干擾別人。沒想到，阿伯仍繼續批評「有買位置也不能這樣躺啊」，讓她委屈地回「我的小孩要喝奶啊，要睡覺為什麼不能躺？」。阿伯則理直氣壯地說，「這是給人家用『坐』的！」，令原PO感到很無奈，只好上網求解。

看完這篇貼文，許多網友力挺這名母親並留言，「阿伯，火車可沒有博愛座喔」、「使用者付費，他沒置喙的資格！」、「其實阿伯說這麼久只為了要妳讓座」、「下次記得回『老娘有錢買位子，要躺或要坐』都是我的自由」。