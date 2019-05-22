「覺得這邊很髒」國中生主動撿垃圾 網：學校快表揚
台灣的街頭並沒有強制禁菸，因此不少癮君子都會在路邊「抽一根」，然而大部份的民眾都沒有自備菸蒂盒的習慣，往往是隨手一扔在路邊或水溝裡，不僅對環境造成一大危害，也傷害整潔市容。台中一位國中生，看到地上散落的菸蒂後，自發性的準備塑膠袋「撿垃圾」，被網友讚為「無名的小英雄」！
一名網友在臉書《爆廢公社》寫道，昨（21）日下午在台中市公益路的連鎖蛋糕店外，看到一名穿著國中生制服的弟弟，默默蹲在店門口將水溝旁的菸蒂撿進垃圾袋中，一問之下發現，該名弟弟竟是主動在下課後，到這裡維持街頭整潔，弟弟表示「下課沒什麼事做，覺得這邊很髒，就過來撿垃圾了」，讓原PO大讚「真的很有愛心」。
PO文下方有不少網友稱讚國中弟弟的自發性行為，表示「當環保署長的料」、「學校要給個嘉獎」、「大人們自己想想看，小孩都比我們懂事，垃圾菸蒂還亂丟，給了壞榜樣」、「反觀一堆抽菸的人整天亂丟菸蒂、菸灰、菸盒、塑膠膜」、「丟菸蒂的人的公德心呢」。
「環境資訊中心」曾報導，全球每年被隨手丟棄的菸蒂超過4.5兆個，這些在街頭、水溝的菸蒂，會透過下水道或河川，漂流到海灘或海洋，對整個水域帶來嚴重的污染。菸蒂不僅是一件有礙整潔的垃圾或廢棄物，因為香菸的毒素都集中在塑膠濾嘴上，可能被鳥類和哺乳動物誤食，對野生動物的健康造成嚴重的影響。
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