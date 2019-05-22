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報警抓色狼失敗遭罵 他籲「多熱心社會才會更好」

2019-05-22 16:59聯合新聞網 綜合報導

一名女子在通勤途中正巧撞見色狼在偷拍，她當機立斷、跟下車揪住色狼報警，沒想到因為...
一名女子在通勤途中正巧撞見色狼在偷拍，她當機立斷、跟下車揪住色狼報警，沒想到因為不是當事人無法成案。示意圖／Ingimage
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在人擠人的公車或是捷運上，有些人會起心動念，趁機偷拍「裙底風光」、裸露出來的身體部位，一名女子在通勤途中正巧撞見色狼在偷拍，她當機立斷、跟下車揪住色狼報警，沒想到因為不是當事人無法成案，讓該名男子帶著偷拍的照片揚長而去。事後她將經過PO上網，還被網友圍剿，認為她的處理慢半拍、沒有收集證據，使她相當挫敗。

根據《刑法》第315-1條，偷拍她人身體隱私的行為觸犯妨害秘密罪，最高可處三年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下之罰金，但因此罪屬於「告訴乃論」，需要受害者提出告訴，才能依法偵辦追訴。因此該名女子就算發現色狼的偷拍行為並報警，卻因為不是當事人、也沒有證據，造成警方無法辦案。

但有網友在臉書《爆怨公社》替該名女子加油打氣，他認為除了「抓色狼」的技術層面不夠成熟外，她的熱心相當值得佩服，明明是見義勇為的舉動，卻被一群人莫名的責罵。原PO指出，女子或許也是第一次遇到這情況，在全車都沒人吭聲的情況下，她追上去並報警這一點，就比許多知情卻冷漠旁觀的人勇敢多了。「有時候，這社會真的需要更多熱心的人，我們也有親人，如果今天被拍的那個是你的親人，你也會這樣冷漠嗎？」原PO認為，每個人多點善意熱心，可以讓這個社會更好的，就算做不到善意熱心，也不要去做個凡事都冷漠無情、酸言酸語的那種人。。

《刑法》第315-1條

有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金：一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。

有網友替該名女子加油打氣，他認為除了「抓色狼」的技術層面不夠成熟外，她的熱心相當...
有網友替該名女子加油打氣，他認為除了「抓色狼」的技術層面不夠成熟外，她的熱心相當值得佩服。圖擷自／爆怨公社
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偷拍色狼爆怨公社

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