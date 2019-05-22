南北差異各不同！他曝南部人有這個「壞習慣」 網：跪求認識

2019-05-22 14:14 聯合新聞網 綜合報導



網友抱怨，和幾個朋友每次約吃飯，總是趁別人在外面抽菸時偷偷買單，雖然南部和北部都遇過，但他認為有這種「壞習慣」的南部人特別多（示意圖與事件無關）。本報資料照片 分享 facebook 南部和北部有些許的文化差異，許多網友早已分析過南北的不同，但這次卻有網友爆料，和南部朋友聚餐時，居然發現有個「不良好的習慣動作」，他也好奇詢問網友，朋友們是否也有這種習慣，引發熱烈討論。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，和幾個朋友每次約吃飯，總是趁別人離座時偷偷買單，雖然南部和北部都遇過，但他認為有這種「壞習慣」的南部人特別多，人情都還不完，也好奇地問了「你們的朋友也有這個壞習慣嗎？」

網友紛紛表示，「這就是南部人的熱情！只怕朋友吃不飽」、「我還有遇過認識的偷偷幫我結帳完，才來相辭！」、「真的，我每次去找朋友！他都早我一步買單！害我不好意思！」、「我也會這樣欸，做人是互相的」、「然後會說下次大攤的再給你付啦～」、「跪求認識你的朋友」、「北部也會，我爸就是」。

有網友分析南北差異，南部人比較會互相請客，台北人出門則比較會平分花費，「比如三個人去吃熱炒1100，就會有人會拿出計算機，一個人是366塊，然後就真的和你拿366…，喜歡中南部人的互請文化」，也有網友用問路來比喻，在台北問路，問10個人有9個不理，剩下1個是外國人聽不懂；在台中問路，對方會很仔細的告訴你什麼地方要轉彎大概多遠就到了；南部問路，對方直接要你跟著他走，會直接帶你到目的地…「北中南人性差異就是如此」！