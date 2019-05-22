小妹妹手繪圖要送郭董 母苦等不到回應PO網「他」卻回了

2019-05-22 13:51 聯合新聞網 綜合報導



圖截自《爆料公社》 分享 facebook

一名媽媽在臉書社團「爆料公社」貼文，說她的小孩畫了一張圖要給郭董，還附上一封「陳情信」。過了好幾天都等不到回應，用臉書詢問郭董粉絲團是否有收到，也只得到「已收到訊息」的罐頭訊息。該名媽媽問說有沒有什麼管道能知道郭董是否有收到禮物，還寫下「感覺女兒有點失望」、「也許我們太天真，這樣的大人物，根本不會理我們」。卻引來許多網友批評，認為媽媽態度逼人，郭董本來就不一定要回她。

該位媽媽在貼文中說，「母親節那天，我女兒畫了一張圖，寫了一封信要送給郭台銘董事長，我猶豫了一天，最後星期二還是到郵局寄快捷給郭董。」過了好幾天，她上郭董的粉絲團詢問是否有收到，只得到「已經收到您的訊息囉，我們會盡快回覆您～」的回應，問了好幾次，都是一樣的結果。

由於她的先生在鴻海工作，除了一張郭董的肖像畫、旁邊還寫著一段「恭喜郭台銘先生，高票當選中華民國總統」的文字，她還表示附了一封陳情信。她在文章裡說，無論郭董是否願意完成女兒的心願，她只想知道郭董有沒有收到這封信，也想問網友，是否有什麼管道能確認這件事。

該文引來大量網友討論，大多網友認為覺得媽媽PO文太過矯情刻意，似乎在利用小孩；也有人認為祝福本來就是一份心意，不能強求別人一定要回應。但最熱門的回應竟來自歷史補教名師呂捷，他回應該位媽媽「妳不是太天真，而是太無聊...一邊拍馬屁、一邊情緒勒索。郭董不理你剛好而已～」，獲得網友熱烈回應，目前已經累積超過1萬個按讚數。