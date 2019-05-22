親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

破天荒！民進黨中執會討論總統初選議案 開放直播

小妹妹手繪圖要送郭董 母苦等不到回應PO網「他」卻回了

2019-05-22 13:51聯合新聞網 綜合報導

圖截自《爆料公社》
圖截自《爆料公社》
分享

一名媽媽在臉書社團「爆料公社」貼文，說她的小孩畫了一張圖要給郭董，還附上一封「陳情信」。過了好幾天都等不到回應，用臉書詢問郭董粉絲團是否有收到，也只得到「已收到訊息」的罐頭訊息。該名媽媽問說有沒有什麼管道能知道郭董是否有收到禮物，還寫下「感覺女兒有點失望」、「也許我們太天真，這樣的大人物，根本不會理我們」。卻引來許多網友批評，認為媽媽態度逼人，郭董本來就不一定要回她。

該位媽媽在貼文中說，「母親節那天，我女兒畫了一張圖，寫了一封信要送給郭台銘董事長，我猶豫了一天，最後星期二還是到郵局寄快捷給郭董。」過了好幾天，她上郭董的粉絲團詢問是否有收到，只得到「已經收到您的訊息囉，我們會盡快回覆您～」的回應，問了好幾次，都是一樣的結果。

由於她的先生在鴻海工作，除了一張郭董的肖像畫、旁邊還寫著一段「恭喜郭台銘先生，高票當選中華民國總統」的文字，她還表示附了一封陳情信。她在文章裡說，無論郭董是否願意完成女兒的心願，她只想知道郭董有沒有收到這封信，也想問網友，是否有什麼管道能確認這件事。

該文引來大量網友討論，大多網友認為覺得媽媽PO文太過矯情刻意，似乎在利用小孩；也有人認為祝福本來就是一份心意，不能強求別人一定要回應。但最熱門的回應竟來自歷史補教名師呂捷，他回應該位媽媽「妳不是太天真，而是太無聊...一邊拍馬屁、一邊情緒勒索。郭董不理你剛好而已～」，獲得網友熱烈回應，目前已經累積超過1萬個按讚數。

圖截自《爆料公社》
圖截自《爆料公社》
分享

郭董郭台銘爆料公社

相關新聞

南北差異各不同！他曝南部人有這個「壞習慣」 網：跪求認識

2019-05-22 14:14

魔術師用餐拒併桌嗆「考慮過有錢人想法嗎？」 女店員怒罵：你出來

2019-05-22 11:45

高評價民宿是凶宅？曾燒死18人 女嚇傻立即退房

2019-05-21 20:13

網嗆機車淋點雨會怎樣…下秒看到瀑布照全笑噴

2019-05-21 14:21

學生掉1千元飯錢發文急尋 中年男隨後「還2千」暖哭2萬人

2019-05-21 14:19

手推車格也能停車？三寶車主傻傻分不清

2019-05-21 14:01

領鈔赫見「老婆大人對不起」 網友呼叫彥鈞老婆出面認領

2019-05-21 13:00

人夫機師偷吃網紅空姐最新進度 兩人境遇大不同

2019-05-21 11:14

「海神」瑪莎拉蒂淪曬衣架 網友：又低又平超好用

2019-05-20 16:17

好市多韓式烤牛驚見「綠色鮮果」 網讚：內行才懂

2019-05-20 14:47

自家車位被停走 他出招怒懲加贈100／H收費單

2019-05-20 13:56

感人！訂2千雞排遭棄單 店員尋網求助遇到好心人

2019-05-20 10:34

影／日本童顏主播脫稿發言「議員資質怎麼了」 網狂推：太帥了

2019-05-20 09:59

流浪狗追車咬人心驚驚 網友自救設置全台通報網

2019-05-19 18:25

手指卡手機殼男子嚇壞 醫師指卡手指也可能截肢

2019-05-19 15:49

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

2019-05-21 17:06

影╱馬如龍外孫騎車擦撞小黃身亡 警還原監視畫面釋疑

2019-05-21 15:58

台東1警官失聯 曠職4天遭解職處分

2019-05-22 09:13

周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

2019-05-22 11:37

和進電子爆掏空上億 調查局兵分九路大搜索

2019-05-21 16:30

身障男擁千萬房產喊窮 想繼續靠補助款買牛肉

2019-05-21 23:44

窗簾縫隙快手偷拍林志玲私生活 週刊3人遭起訴

2019-05-21 16:00

魔術師用餐拒併桌嗆「考慮過有錢人想法嗎？」 女店員怒罵：你出來

2019-05-22 11:45

警破獲寶山鄉非法棄土場 司機竟開著挖土機逃跑

2019-05-22 10:59

女童疑似被狗追昏迷月餘 動保人士提告為狗主持公道

2019-05-21 18:44

高評價民宿是凶宅？曾燒死18人 女嚇傻立即退房

2019-05-21 20:13

高壓電線掉落奪命 家屬質疑「為何不斷電」

2019-05-21 20:02

家擁千萬房產仍狀告社會局搶補助 身障男：我要吃牛肉

2019-05-21 20:02

花600塊找15歲少女嘿咻 慾男成老主顧同床被抓

2019-05-22 09:55

台大醫院新竹分院爆侵占醜聞 女書記3年侵吞316萬

2019-05-21 18:46

影／男子腹痛暈眩連環撞 3人送醫

2019-05-21 15:32

上市董座遭恫妻子紅杏出牆 他冷靜維繫股價

2019-05-21 20:34

【即時短評】私娼問題不是靠掃蕩和厭惡仇視解決

2019-05-22 03:02

民進黨開除亮票台南市議員 高等法院判黨部違法

2019-05-21 22:17

嗆殺法務部政次 北檢分案辦油商陳世憲恐嚇

2019-05-22 10:51

從窗簾縫隙偷拍林志玲 週刊3人被訴

2019-05-21 23:50

影／女國中生走路滑手機 未注意施工一腳踩進8米下水道

2019-05-21 21:11

小妹妹手繪圖要送郭董 母苦等不到回應PO網「他」卻回了

2019-05-22 13:51

台東南迴公路1板車撞山 所載怪手翻落溝

2019-05-22 10:15

家境不佳被送寄養 國小姊妹花遭寄養人兒子性侵

2019-05-21 21:05

台中茶館槍擊案 兩嫌變裝後現身台北車站

2019-05-21 18:48

父入獄母失聯…嬤落海溺斃 11歲男童頓失依靠

2019-05-22 12:26

被控通姦人妻 老翁遭通緝20年返台探孫遭逮

2019-05-21 15:27

疑思念亡妻 男子當街切腹自戕送醫不治

2019-05-22 13:26

和進電子掏空案 北檢聲押禁見總經理龔俊仁等2人

2019-05-22 07:59

嘉義縣前議長余政達通緝神隱5年 母喪後天出殯檢警監控

2019-05-21 16:01

和進電子爆掏空上億 罕見出動7檢偵訊

2019-05-21 23:53

粗心駕訓班教練 開車上路竟撞死行人

2019-05-22 10:32

女公務員控警眼神性騷反被告 但因妄想獲無罪

2019-05-22 13:44

動手襲警引發選民厭惡 李婉鈺：我付出慘痛代價

2019-05-22 13:05

沙鹿槍擊命案解剖相驗 史姓死者身中10多槍

2019-05-21 18:51

嘿咻血流不止求助父親 少女害男友挨告傷害　

2019-05-21 20:28

女騎士撞上身亡…農用車占道肇禍 車主判刑

2019-05-22 01:20

國中男老師約女學生泡湯發生性行為 檢方起訴

2019-05-22 14:02

「照片沒禿？」智警一句神問 謊報弟身分通緝犯露餡

2019-05-21 16:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top