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魔術師用餐拒併桌嗆「考慮過有錢人想法嗎？」 女店員怒罵：你出來

2019-05-22 11:45聯合新聞網 綜合報導

假日去餐廳用餐，客人太多會和陌生人併桌是人之常情，但還是會有寧願等位子也不願併桌的客人。有位魔術師客人和老婆到港式餐廳用餐，安排座位時因店家無事先告知要併桌，而引發衝突，事後雙方在網路上各說各話，到底誰對誰錯還有待釐清。

魔術師客人和老婆到港式餐廳用餐，安排座位時因店家無事先告知要併桌，而引發衝突，事...
魔術師客人和老婆到港式餐廳用餐，安排座位時因店家無事先告知要併桌，而引發衝突，事後雙方在網路上各說各話，到底誰對誰錯還有待釐清。圖截自爆料公社
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一名網友在「爆料公社」發文並上傳影片，老師和師母近日前往西門町港式餐廳用餐，現場空位很多，桌上也無擺放訂位牌，但店員卻要他們跟不認識的客人併桌，而師母只問了是否能夠換位用餐，沒想到店員就開始爆走，並用廣東話罵他們「不願意就滾出去」，師母一聽便請店員找老闆出面說明，「為何沒辦法讓他們換座位、為何要用廣東話罵人，店員開罵還要求他們滾出去」。

而影片中，穿著紅色背心的女店員情緒相當激動，不斷指著客人「出來，你出來，你現在給我出來，馬上出來」，客人嗆「你這什麼態度」，女店員回嗆「我就是這個態度，看要怎麼樣」、「我不是來讓你們侮辱的，我也有尊嚴，你有錢了不起嗎，你報警來」。

原來這位客人就是知名魔術師神奇傑克，據「東森新聞」報導，魔術師神奇傑克表示，女店員並未告知就讓他們與別人併桌，「我不願意坐下來，我說這樣很尷尬」，且後面還有很多位置，「為什麼我們不能坐呢，也沒有人訂位」，「後來店家給我的回應，她的態度不是很好，她告訴我那邊還沒清理乾淨，所以不能坐」。

對此，港式茶餐廳經理回應，「因為在百忙之中，如果（店員）有微笑，或許客人也不會生氣，所以我們今天為這件事，我們也感覺不好意思，我們也要檢討」。

雙方在網路上發文各說各話，有現場的網友講述過程，原來店員要求客人併桌，但客人卻認為，「沒有考慮到有錢人的想法」，這句話讓眾多網友紛紛痛批客人，過沒多久文章就刪除了，以為事情就這樣結束，沒想到換兒子來發文了。

客人兒子表示，店員在沒有告知下要他們併桌，但他們認為和陌生人併桌很尷尬，於是便自行移到空位，店員看到便開始態度差說，位子還沒整理好，但實際上桌面是乾淨的，家人並沒有對店員態度惡劣，言語還算有禮貌，並為影片中家人有說對於外國旅遊者的話道歉，卻堅持「影片中明顯是女店員態度差勁，一直要脅我家人到外頭講，從頭到尾只因位子的事情引來紛爭、恐嚇」。

對此，女員工的兒子也發文說明，「當時40、41、42三桌是合併的，餐具是收了，但還沒擦桌子和把桌子分開，客人就坐下去了」，也承認女店員確實無奈地看了一眼，男客人就說「你有意見嗎？叫你們老闆來啊」、「你要我們併桌有想過有想過有錢人對併桌的看法嗎？」，之後就被叫去忙，沒聽到後面了，「只是後來他們就突然下去了....接著我媽也被叫下去，後來才知道是發生這件事。」、「總之下去之後，他們跟櫃台說我媽罵他們，後來我媽就下去了，他們說一說兩位客人就叫我媽出去，然後我媽就炸了，但也沒罵過三字經，只是一直叫他們出去說！」

據報導，餐廳經理也解釋，有空位卻沒有讓客人入坐，主要是因已有客人預訂，才會讓這組客人和別人併桌，未來他們也會加強員工訓練，避免讓類似的爭議再次發生。

魔術師客人和老婆到港式餐廳用餐，安排座位時因店家無事先告知要併桌，而引發衝突，事...
魔術師客人和老婆到港式餐廳用餐，安排座位時因店家無事先告知要併桌，而引發衝突，事後雙方在網路上各說各話，到底誰對誰錯還有待釐清。圖截自爆料公社
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魔術師西門町

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