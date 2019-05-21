高評價民宿是凶宅？曾燒死18人 女嚇傻立即退房

2019-05-21 20:13 香港01 記者李納德／報導



女到達民宿大廈後，發現氣氛超詭異，門口完全沒有招牌指示，公共空間亦沒有閉路電視。圖／取自Dcard 分享 facebook

開心外遊卻疑似住到凶宅，嚇到走都走唔切是常識吧？日前有台灣網民在討論區發文，指他們提前一個月在網站上預訂位於高雄的民宿，詎料在上周二（14日）入住時發現不少問題，包括地址跟網頁上顯示的不一樣、大廈氣氛詭異、入住程序不合理、浴室無法上鎖、大廈疑似有色情場所等，更令人心寒的是，他們翻查資料後，民宿可能是凶宅，嚇得他們趕緊退房，並批評負責人刻意隱瞞。

該台女日前在Dcard討論區發文抱怨，指早在一個月前，便在網站預訂4日3夜位於高雄、評價頗高的民宿，翌日負責人卻傳來另一地址，表示是「新裝潢」的地點，台女查過地圖後，便沒有多加理會。詎料當天到達時，他們用地圖找不到地點，當負責人親自帶他們到民宿時，台女卻發現大廈氣氛詭異，門口完全沒有招牌指示，公共空間亦沒有閉路電視，他們乘電梯到8樓民宿時，更發現電梯牆壁上有很多不明刮痕及很長的縫。

而抵達民宿後，房間異常地新，顯然重新粉刷過，但房間以外的區域都非常老舊，又沒有正常櫃檯可以辦入住手續，負責人此時要求他們提供身分證，以辦理入住手續，台女則覺得做法奇怪，擾攘一輪加上對方承諾只作登記用途後，台女等人無奈接受。

經歷連番挫折後，連民宿的設備也有問題，不但缺乏生活用品、浴室無法上鎖、外買食物引來蟑螂外，大廈出入口更坐着幾位疑似是拉客的「小姐」，他們跟負責人反映後，對方只扯開話題，一直未有上門跟進。

直至晚上12點多，台女友人發現該大廈的住址，竟在1993年發生「花旗大飯店」大火，造成18人死亡、13人受傷，嚇得台女馬上逃離民宿，並漏夜尋找其他住宿。

其後台女要求負責人賠償部分住宿費，但對方卻解釋房間正在「測試中」，對於造成二人不便致歉，官腔拒絕退款，只承諾下次提供免費住宿，台女不滿對方刻意隱瞞，而且廣告不實，在網站上看到的圖片跟設施，其實都是在網站上顯上的地址，即「本館」而非台女入住的房間，台女成功退到一晚住宿費，她亦提醒網民訂房時要多加確認，「希望不要有人再受害」。

網站顯示，該位於高雄的民宿評價頗高，而且相當光猛四正。圖／取自booking.com 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》