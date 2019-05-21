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學生掉1千元飯錢發文急尋 中年男隨後「還2千」暖哭2萬人

2019-05-21 14:19聯合新聞網 綜合報導

一名學生掉了飯錢1000元，發文急尋，竟獲陌生中年男子「還2千元」，讓他感動到哭...
一名學生掉了飯錢1000元，發文急尋，竟獲陌生中年男子「還2千元」，讓他感動到哭。示意圖／ingimage授權
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不小心掉了1000元，多數人會自認倒楣，但日前有則溫馨故事卻讓人相當感動！一名網友日前掉了1000元，存著一絲希望發文祈求拾獲者能歸還，沒想到，真的有人和他聯絡要還錢，但結局超乎他的預期，令他感動到哭，直呼「見證到了人類善良的一面」。

5月17日台灣寫下歷史，成為亞洲第一個同婚合法國家！一名暱稱「Huān Fumihico」的網友同日也在臉書寫下了「超級誇張」的經驗。同婚專法三讀通過，網友決定出門吃飯，當做小小的慶祝，但當他騎車快到餐廳時，卻發現口袋裡的1000元不見了。

網友急於找回失款，便在斗六人文社團發文，表示自己騎車從雲科大到民生南路的路上，掉了1000元，希望撿到的人能聯絡一下，因為「那是我的飯錢」。沒想到15分鐘後，真的有人私訊他，問他人在哪？該如何找到他？網友十分驚訝竟真的有人撿到要還錢，狐疑地問對方「所以你撿到了？」對方稱是。

網友Huān Fumihico留在原地等了約10幾分鐘後，對方電話聯絡，稱人已到達，開的是一輛藍色廂型車。網友表示，那是一輛外觀斑駁的藍色廂型車，當他走過去時，車內的中年男子搖下車窗，從錢包中掏出兩張千元大鈔要給他。

網友感到疑惑，告知「我掉的是1000塊」，中年男子說「你就拿去吧」，網友正要推卻時，錢已被塞到他的手裡。這時，中年男子表示「拿著啦。你發在那個社團，就算有人撿到也不會拿來還給你的…，我的小孩也在外縣市讀書，我知道你們都很辛苦。」說完，車就開走了。原來中年男子根本沒有撿到網友的1000元飯錢，還硬塞了2000元給他。

這名陌生中年男子的舉動，讓Huān Fumihic愣在原地，回過神後，坐到一旁的地，眼淚開始不自主的掉了下來，心中震撼「我見證到了人類善良的一面。」

貼文吸引2.3萬人按讚，被分享了逾1800次，令網友們直呼「天啊」、「太感動了吧」、「你應該是遇到天使了」、「台灣最美是溫情！」

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