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網嗆機車淋點雨會怎樣…下秒看到瀑布照全笑噴

2019-05-21 14:21聯合新聞網 綜合報導

接連幾天大雨來襲，只要出門都逃不過濕身的下場，一名機車騎士相當愛護自己的座騎，決定把車子停在棚下，沒想到這個出於愛的舉動卻在事後被證明是瞎忙一場。

網友形容被水猛沖的機車是在進行「瀑布修行」。圖擷自 PTT
網友形容被水猛沖的機車是在進行「瀑布修行」。圖擷自 PTT
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網友在「PTT」上發表主題為「機車被淋慘」的心情，表示早上看了氣象預報後特地把機車停在棚下「結果傍晚去牽車的時候一看傻眼」。他放上機車在棚下的照片，不知是他正巧停在棚子接縫處，還是棚子破了洞，只見多條水柱嘩啦嘩啦的由他愛車上方沖下，無論棚裡棚外被淋最慘的就是他的摩托車「剛好停在瀑布區，更慘」。

看到照片網友都直接反應「噗，哈哈哈，對噗起，太好笑了」、「抱歉，真的好好笑」、「開圖笑噴XD，抱歉」，由於機車被淋成落湯車的模樣實在太慘，大家都忍不住笑了。有人形容被水柱伺候的車是「機車修行中」、「練功嗎XD」，有人則以SPA來形容「車子辛苦了偶爾做做水療放鬆一下也不為過啊」、「快坐上去！水療！SPA!」，無論車子的狀況如何，至少可以確定是「洗的超乾淨」，「自動洗車不好嗎」、「加油站的強力水柱還要七八十元呢」。

不少網友看到標題時直覺版主大驚小怪，事後全都道歉「剛剛還想說機車淋一下是會怎樣嗎，點開圖之後爆笑，抱歉」、「機車淋個雨有啥好大驚小怪...(點開) 哈哈哈哈哈哈ㄏ哈哈」，直說這場面實在是慘「停錯棚，對面那台沒事」、「原來是水簾洞阿，我還以為是停車棚勒」。

除了爆笑、道歉，對機車的關心還是有「發得起來嗎？」，有人建議「你可能要先看看汽油有沒進水」、「你這幾天最好去換機油、齒輪油、火星塞喔，怕有進水」。

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