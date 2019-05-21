領鈔赫見「老婆大人對不起」 網友呼叫彥鈞老婆出面認領

2019-05-21 13:00 聯合新聞網 綜合報導



雖然電子付款機制越來越盛行，實體鈔票還是無法被取代。日前網友從提款機領了千元鈔出來卻「不敢用」，因為上面用簽字筆寫下了13個大字，擺明這張鈔票是屬於「彥鈞老婆」的。

千元鈔被當成道歉小紙條不確定成效如何，但此舉確定是「毀損國幣」無誤。圖擷自 爆廢公社二館 分享 facebook

網友在「爆廢公社二館」上PO出鈔票照片，一張剛從提款機領出的一千元鈔票上被人留下黑色大字「老婆大人對不起，我錯了，原諒我」的求饒訊息，並在一旁註明「王彥鈞」，很明顯這張鈔票是拿來向「彥鈞老婆」道歉贖罪用的小紙條。網友除了詢問「彥鈞老婆你在哪」，也向留訊息的彥鈞放話「有種就寫個一百張，你老婆就馬上原諒你」。對於明明領了錢卻不能用，網友發出「這樣怎麼付錢吃飯啦」的哀號。

網友們對千元道歉字條的反應不一，有人稱讚寫字的彥鈞「真男人」，有人則質疑他「你以為用錢可以解決嗎」，並表示如果解決不了「一定是錢還不夠」。還有人說，無論彥鈞的道歉被接受了沒有「這錢不能用了吧」、 「這毀損國幣啊」，有網友推論鈔票被寫了字不能用「你老婆肯定不會原諒你」，而且「過2天會上新聞了，全台都知道你毀損國幣」，感覺彥鈞這下麻煩大了。

對於不能用的鈔票，網友除了提議「呼叫彥鈞老婆」，也建議可以「從ATM存回去，再領一張新的出來」，只是如果存進去後又再領到同一張鈔票「跨行還要多扣6塊」。