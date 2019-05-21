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人夫機師偷吃網紅空姐最新進度 兩人境遇大不同

2019-05-21 11:14聯合新聞網 綜合報導

小三在IG上擁有10萬粉絲，更曾經上過表特版。圖擷自《爆料公社》
小三在IG上擁有10萬粉絲，更曾經上過表特版。圖擷自《爆料公社》
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五月初一名國籍航空機師被爆出偷吃網紅空姐事件，遭正宮在社群網站上公開小三照片及雙方偷腥對話，成為航空界私下議論的話題。如今事隔近半月，事件的兩名主角境遇卻大不同，據傳小三「網紅空姐」已申請留職停薪，而外遇的機師則工作不受影響。

一名女網友五月初時，在《爆料公社》等社群網站PO文，揭發自己的機師老公偷吃同公司的空姐的醜事，女網友表示和機師老公交往七年，於2017年12月登記，三個月後卻發現老公趁自己忙著籌備婚禮時，竟與小三空姐發出不正常關係，決定取消婚禮後，2018年10月又發現兩人竟然同居了，讓她氣得將證據PO網，即便出軌事件被揭露，兩人仍繼續出國同遊，完全不在乎。

之後，小三空姐的身分還被網友肉搜出來，曾在表特版上被譽為「XX最正空姐」，IG擁有10萬粉絲，還被網友起底發現之前分享的美照，實際上修圖修很大，讓人直呼崩潰。偷吃人夫被揭露後，還發生空姐的媽媽要求正宮刪文，質問「為什麼要這樣毀掉一個很努力的女生」，讓正宮怒回「這位媽媽您把女兒教得真好，教出很努力上別人老公的女兒。」

根據《三立新聞》報導，機師空姐偷情風波爆發後，正宮的身分仍未曝光，機師與空姐兩人的最新動態，空姐已申請留職停薪，希望時間可以淡化一切，而機師似不受事件影響，仍繼續「堅守崗位」，執行飛行工作。

空姐機師外遇網紅

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