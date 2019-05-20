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「海神」瑪莎拉蒂淪曬衣架 網友：又低又平超好用

2019-05-20 16:17聯合新聞網 綜合報導

一名網友日前在路上看見俗稱「海神」的瑪莎拉蒂跑車，但帥氣的車身卻被車主一家拿來曬...
一名網友日前在路上看見俗稱「海神」的瑪莎拉蒂跑車，但帥氣的車身卻被車主一家拿來曬寵物床墊，讓他看了啼笑皆非。圖截自爆廢公社
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對不少男人來說，車子就像小老婆一樣，如擁有一部跑車更應會好好愛護保養，不過，一名網友日前在路邊發現一台藍色的瑪莎拉蒂（Maserati），模樣雖然帥氣，卻被車主拿來曬寵物的床墊，讓這名網友忍不住開玩笑表示，許多男人的夢想對老婆而言，只是順手的曬衣架。

一名來自高雄的網友在臉書《爆廢公社》中po文分享，他前幾天走在路上，目擊某一戶人家門前停著一台俗稱「海神」的瑪莎拉蒂，藍色車身看上去相當耀眼，讓人忍不住多看幾眼。然而，走近一看卻發現，價值超過300萬的跑車後方，竟被放上寵物睡覺用的墊子以及海綿，儼然成為「高級曬衣架」。

目睹此景的原po忍不住拍下照片po上網，開玩笑地說，「雙門的瑪莎拉蒂耶，但是對老婆而言，只是順手的曬衣架」。許多網友看到照片之後也被逗笑了，紛紛留言表示，「高級曬衣架無誤」、「又低又平真的很好用」、「沒關係，都停路邊了，不會在意老婆拿來曬狗窩的」、「說不定這是他老婆自己的車，老公另一台」、「嗯⋯車主的地位比寵物低」。

還有網友po出另一台「遭遇相同」的車，照片中只見名貴的白色藍寶堅尼（Lamborghini）從車頭、車頂到車尾都放滿了床單和床墊，讓分享此事的網友忍不住失笑，「牛（藍寶堅尼Logo為一頭牛）也只是阿嬤的曬被架。」

另一名網友也po出一張藍寶堅尼充當曬衣場的逗趣照片。圖截自《爆廢公社》
另一名網友也po出一張藍寶堅尼充當曬衣場的逗趣照片。圖截自《爆廢公社》
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跑車瑪莎拉蒂藍寶堅尼爆廢公社

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