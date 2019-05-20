自家車位被停走 他出招怒懲加贈100／H收費單

2019-05-20 13:56 聯合新聞網 綜合報導



佔用他人車位問題屢見不鮮，常常造成車主間的糾紛，也考驗車位主人處理事情的臨場反應。一名網友在週末半夜回家時發現自己的車位被別人停走，明明外面就有一整排的停車格，而且還是計次收費，空位還很多，對方卻選擇擅停別人車位且沒留下聯絡電話，讓他心生感嘆「公德心很重要，但真的不是人人有」。

不滿車位被人停走又不留聯絡方式，車主將對方移車路線卡死「我不開車你也別想開了」。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

面對這個狀況車主決定「讓他付點學費，學學公德心」，於是用自己的車擋住對方移車的空間，並自製繳費通知單，寫著「佔用車位，從5月18號凌晨3點開始計費每小時100元」，夾在對方擋風玻璃上然後回家睡覺，打算睡飽再等對方打電話來，「我不開車你也別想開了」，並且把現場拍照紀錄，上傳「爆廢公社」。

自己的車位被人停走，車主自製停車收費單貼對方擋風玻璃上。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

車主的處理方式讓網友大讚「做得好」、「擋的好」，除了表態「支持教訓白目」也贊同收停車費，認為此舉不但可以「開心賺一波」，還讓人「覺得療癒」、「希望他停夠久，租車位的錢有人贊助了」。對於有人提議「 一小時100不夠，再加碼到一小時500」，車主則表示「這樣太夭壽了…一百就好」，「如果他有留(聯絡方式)我頂多叫他移車而已，既然不留那只好收費囉」。

事後車主更新貼文表示對方已透過電話和他聯絡，且態度很好，在他表明自己在睡覺後也回應「沒關係，等睡醒再移也可以」，同時表示停車費會在移車時交付。他後來沒收錢就把車開出去買早餐了，打算在等早餐時把發文刪除，但此時接到對方第二通來電詢問「可不可以刪文」，於是立刻改變心意「既然你都問了，那就不刪了」，表示「這就是讓你免費上一課，也給那些沒公德心的人上一課」，強調「當你造成別人困擾時，別人絕對有100種方法讓你更困擾。此事到此為止，這篇文就等我心情好再刪吧」。