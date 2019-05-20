影／日本童顏主播脫稿發言「議員資質怎麼了」 網狂推：太帥了

2019-05-20 09:59 聯合新聞網 綜合報導



童顏主播三田友梨佳脫稿演出，說出驚人言論讓網友讚賞。圖擷自 Instagram 分享 facebook

31歲日本女主播日前因一則短片爆紅，她在播報新聞過程中脫稿演出，對於日本自民黨派發「防失言手冊」一事，她忍不住詢問國會議員資質怎麼了，20秒短片吸引351萬人觀看，超過4萬次轉發，網友看了直呼「太帥了」。

日本政治人物失言風波未平，日本執政黨自民黨為了防止情況延燒，派發「防止失言手冊」，此舉不僅引發黨內反彈聲量，連新聞主播三田友梨佳也忍不住表示「需要的不是手冊，難道不是判斷力嗎？不是讓人家告訴你什麼該說、什麼不該說，而是自己要對自己說的話負責」。

對於發手冊的做法，友梨佳直言「國會議員的資質到底怎麼了呢？需要再深思。」而此片段在《Twitter》上轉發，網友看了稱讚主播「智慧與美貌兼具」、「主播說得很對」、「主播太勇敢了」、「國會議員真的需要判斷力」、「本世紀最好的評論」。

三田友梨佳出身於東京都，是日本富士電視台播報員，在高三赴美留學一年，青山大學國際政治經歷學系畢業，在2012年8月曾經發行單曲《恋のミタパン》，網友將她譽為「甜心主播、童顏主播」。

20秒短片吸引351萬人觀看，超過4萬次轉發。圖擷自 Instagram 分享 facebook