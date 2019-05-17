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她問過世父親「吃飽沒」卻擲嘸筊 兒說這句話後連擲3聖筊

2019-05-17 16:37聯合新聞網 綜合報導

一名網友的女同事父親過世，她擲筊問事卻得不到答案，沒想到小孩子的一句話讓她再擲竟...
一名網友的女同事父親過世，她擲筊問事卻得不到答案，沒想到小孩子的一句話讓她再擲竟然連得3個聖筊。 聯合報系資料照
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科技日新月異，但世界上還是有許多事情無法用科學解釋。一名網友分享女同事的經歷，她的父親過世，家人在自家透天厝旁邊空地舉辦喪禮，在喪禮結束後擲筊詢問父親能否將祭拜的飯菜收掉，但怎麼擲都得不到答案，沒想到同事的小孩說了一句「阿公跟我在裡面看電視」，家人聽了相當傻眼，事後再擲筊竟連出3個聖筊，讓所有人驚訝不已。

原PO在PTT表示，同事的父親過世，家裡一樓佈置成靈堂，喪禮上還擺放一桌父親生前喜愛吃的菜餚。喪禮結束後，家人擲筊向父親詢問是否能將菜餚收拾，但是怎麼擲都是笑筊（笑杯就是對方笑而不答，不說好，也沒說不好的意思）。同事的小孩原本在一樓後面的孝親房看電視，聽到外頭不斷擲筊的聲音，好奇的走出來查看，並詢問他們在幹嘛？

同事告訴孩子說「我們在問阿公吃飽了沒？吃飽了才可以收桌子」，小孩回答說阿公不在這邊，同事問「不然阿公在哪裡？」沒想到孩子竟然說「阿公跟我在裡面看電視」，所有人聽了不敢置信，孩子隨後回頭對著房間大喊「阿公，媽媽叫你啦！」就在小孩喊完之後，靈堂的布簾就從房子最深的地方，也就是孝親房開始往（客廳）外飄，就像一陣風從家裡面往外吹一樣。

看到這種情形，親戚們有點傻眼的說「那就再問一次吧」，同事於是再次擲筊，而這次就連續擲出3個聖筊。同事說她相信兒子說的話，因為父親生前就是一個看電視看到會忘記吃飯的人。

網友看了都覺得很溫馨，「阿公是電視兒童」、「阿公跟小孩都好可愛，一對寶」、「阿公這時候還不忘要看電視」、「記得燒電視給阿公啊」、「阿公搞不好只想跟孫子共渡美好時光」、「溫馨推，而且文寫得很可愛」。

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