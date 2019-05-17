考機車駕照8次都沒過 網友酸：考慮一下路人安全

2019-05-17 13:07 聯合新聞網 綜合報導



一名網友表示自己考機車駕照考了8次，卻一直失敗，讓其他網友哀求他千萬別上路。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料片 分享 facebook 機車在台灣是相當普及的交通工具，許多人年滿18歲後都會考駕照，不過道路考試就讓許多考生很頭大。一名考生考了8次還是沒通過，他在PTT上寫道自己每次考試前都會練習4個小時以上，沒想到屢屢失敗，只不過網友不領情，還酸說「拜託考慮一下路人的安全跟心情」。

原PO表示到目前考了8次機車路考都沒通過，每次去都還會被主考官特別叮嚀。他說自己每次考試之前都會練習4個小時以上，早上騎2小時、中午騎2小時，偶爾沒事也會練習，但還是考不過，讓他不知道還要再考幾次。原PO哀怨的說第一次和第二次路考時是直線7秒沒過，第三次是在轉彎處跌倒，第四次是油門催過頭，撞到護欄肇事。之後還有過彎壓線放腳、二段式轉彎卡到腳翻車…等等，讓他到現在還是拿不到駕照。

有網友看了安慰他說「你只是太緊張了，可以先練習腳踏車」、「去上駕訓班，我練到手都快起水泡，原本連腳踏車都不會騎」、「再多練習一定可以的，我考前1個月每天在場地繞3小時，加油」、「別灰心，國父革命11次」。

不過多數網友不領情，酸說「還是別上路吧，國家在保護你」、「勸你放棄吧，保護眾人」、「認命，別上路害人害己」、「你還是騎電動腳踏車就好」、「不要考了，大眾交通工具很方便的」、「路考8次不過還是別騎車了吧，太危險」、「可以考8次沒過還滿欣賞你的毅力的」、「路上還不夠亂嗎」、「我不想在路上撞到你」。