打翻飲料求店家「續杯半價」 奧客被拒嗆永不再來

2019-05-16 17:54 聯合新聞網 綜合報導



一名客人在運動過程中不小心把買好的飲料打翻，隔了3小時後，跑回店裡要求半價補償。圖／報系資料照。 分享 facebook

奧客永遠是服務業心中最大的噩夢來源。近日，一名飲料店店員在網路上埋怨，有一名客人不小心把買好的飲料打翻，隔了3小時後重新回到店裡，表示要店員以半價再賣一杯飲料給他。但店員無法配合他的喊價行為，他竟撂狠話「以後就不會再來消費了」，讓店員相當傻眼。

這名網友在《爆怨公社》還原當時情況，該名客人剛從店裡買完飲料，就興致勃勃地去運動。不料，在運動過程意外打翻了飲料，連一口都沒喝到，無奈地跑回店家，打算重買一杯。當客人滿頭大汗地跑回店家時，還不忘請店員打折，半價再賣一杯飲料（原價50元）以示賠償。

身為店員的原PO為難地說最少只能算40元，但該名客人仍不罷休說，「可是我一口都沒喝到耶，能不能算我20元」。最後，原PO禮貌地回絕客人，客人卻惱羞成怒地砲轟「好吧！沒關係，以後我一定不會再來買了」，轉身離開。

這讓領老闆薪水的原PO相當無奈，「之前有客人離開前，在我面前打破，就算是客人不小心，我也是補送一杯，那位客人還堅持要付我錢，因為他說是自己沒拿好！」，並對於這位客人不再光顧一事感到慶幸。

此篇貼文一出，許多網友紛紛留言，「告訴他：你們不是7-11，不提供第二杯半價服務」、「恭喜你把奧客送走」、「如果這次妥協，以後你會被一堆奧客纏上」、「厚臉皮的人恥度無極限」。