九天娘娘顯靈！孩子半夜哭鬧無解原因有洋蔥

2019-05-16 14:00 聯合新聞網 綜合報導



燒香拜拜，在台灣社會十分普遍。圖／ingimage 分享 facebook 台灣社會街道上廟宇林立，宗教在台灣文化裡扮演舉足輕重的角色，民間流傳許多傳奇故事，許多民眾若是遇到無法解決的事，或想要尋求心靈的寄託，到廟裡求神問卜的情形很普遍。

根據《ETtoday》報導，在南投縣民間鄉宮廟任職乩身的邱佑義，為九天玄女娘娘的乩身，協助處理信徒們的疑難雜症，他表示娘娘會以「神轎顯靈，在桌上的香灰中寫字開示信徒」，其中一對夫妻故事令他記憶深刻。

邱先生表示2年前的某天清晨一對夫妻抱著小孩來，要請九天玄女娘娘幫忙。「原因是兒子每天凌晨都會異常哭鬧，一哭就是哭很久，怎麼哄都沒有用」。孩子的狀況令夫妻倆十分困擾，盼請示娘娘該如何是好？離奇的是，娘娘第一句話直言，「孩子是否半夜都會跟人家嬉戲，然後突然哭鬧不好哄？」

娘娘一語道破他們的煩惱，媽媽感到不可思議，且說「跟你兒子玩的是他姊姊」，夫妻卻說「他姊姊並不跟他同一個房間」，娘娘解釋「是他另一個姊姊」，媽媽聞言隨即落下淚來，原來她第一胎其實是「雙胞胎女兒」，其中一位孩子不幸未能來到世上。

最後娘娘建議媽媽要舉行儀式祭拜這個與夫妻倆有緣無份的小女嬰，因為她也需要「父母的關愛」、「準備一些奶粉、嬰兒用品祭拜她，最後轉送育幼院，孩子問題就會改善了」。娘娘最後也告誡父母，「要記得現在這種感覺，發揮自己的力量幫助沒有爸媽的孩子們」，發揮愛心幫助更多孩子健康長大。