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九歲兒拿1萬元買遊戲點數 媽媽氣炸狂飆超商店員

2019-05-15 11:26聯合新聞網 綜合報導

9歲兒子拿「1萬元壓歲錢」買遊戲點數，男童媽媽爆氣衝超商飆罵店員，「為什麼要賣他...
9歲兒子拿「1萬元壓歲錢」買遊戲點數，男童媽媽爆氣衝超商飆罵店員，「為什麼要賣他？他未滿18歲！」。照片小孩並非當事人。圖／ingimage提供
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孩子的金錢觀該怎麼教？近日，台北市一名媽媽因為9歲兒子拿了1萬元壓歲錢買遊戲點數，暴怒衝超商飆罵店員，「為什麼要賣他？他未滿18歲！」不過，網友對此消息正反看法兩極，更有網紅潔哥批，「母親不去教小孩不要亂花錢，反怪店員為什麼賣點數」？

根據《ETtoday新聞雲》報導，12日台北市一名媽媽到大安區的超商質問店員，為何要賣遊戲點數給不到10歲的兒子。她怒氣沖沖地追問店員，「法律上你是不能賣他的，你這樣子我可以告你」。陪伴在媽媽身旁的男童哥哥也補充，「他年紀還這麼小，而且一次買這麼多點數…正常嗎」。

雖然超商店員耐心說明當時的情形，表示「看到小弟弟來買近萬元的點數，其實也被嚇到。我擔心他受騙，所以一直問他錢的來歷。沒想到，他說那是自己的壓歲錢，要用來購買點數」。在屢次勸阻男童，並告知儲值將無法退款一事後，男童仍執意要購買。

這名男童媽媽不願對店員說法買單，並回嗆「你為什麼不問他，你爸爸媽媽知道嗎？他只是一個國小沒有畢業的小孩！」。家長與店員相互大聲激辯，直到警方到場協調，店員才確認男童所購買的點數，已全數儲值到遊戲裡，無法退款。

此消息一出，許多網友紛紛表示，「小孩沒管好怪店員？」、「在買之前店員問了那麼多次做確認，還不算勸告嗎」、「以後記得沒收小孩的紅包」、「戳破90萬的也是，都是別人的錯。我兒子還小不懂，不懂要教啊」。

還有網友建議應該依法行事，「9歲小孩買1萬元遊戲點數不是純獲利益，也不是日常必須，店員應該做的是跟他父母確認（得法定代理人同意），無法確認，就不應該賣給他」、「根據法律規定，超商店員確實不應該賣，媽媽可以透過法律途徑討回1萬元」。

知名網紅潔哥也在臉書分享對事件的評論，「店員當時已有詢問孩子，怎麼要購買這麼多，但孩子自己說是紅包錢，店員也無可奈何」、「與其怪罪店員，父母應該先自省，為什麼沒有好好教育孩子的金錢觀念才是上策」。

超商網路遊戲

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