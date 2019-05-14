吃好市多豬腳改運朋友秒還錢 網驚「真的這麼神」

2019-05-14 21:48 聯合新聞網 綜合報導



女網友認為近期運氣真的背到家，因此跑到美式連鎖大賣場好市多買德國豬腳，沒想到「欠錢不還」的朋友竟然主動聯絡要還錢。圖擷自／COSTCO好市多消費經驗分享區 分享 facebook

在傳統習俗中，若是人在倒楣時，長輩們都會建議來一碗豬腳麵線，豬蹄代表把霉運踢走，而麵線則是代表添福添壽，如此一來便能在去霉運的同時為自己帶來好運。一位女網友認為近期運氣真的背到家，突發異想可以遵循古法改運，因此跑到美式連鎖大賣場好市多買德國豬腳，沒想到飽餐一頓後，「欠錢不還」的朋友竟然主動聯絡要還錢，讓網友質疑「真的這麼神嗎？」

這位女網友在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」分享，由於最近的運氣不佳，所以她特地跑到好市多買德國豬腳，加熱後享用發現「皮脆、肉Q且不油膩」，不管能否真的去霉運，至少心情好了不少。最神奇的是，在吃完豬腳後好運真的來了，她一位欠錢的朋友竟然主動開口要還錢，讓她驚呼「真的要給好市多德國豬腳按個讚」。文章一出吸引不少網友留言，表示「完蛋了，好市多的德國豬腳要缺貨了」、「為了欠錢的人快還錢，我決定今天也要去買德國豬腳」。

台語俗諺：「衰到踏到豬屎」

「衰到踏到豬屎」的意思是，豬屎本來應該在豬圈裡，所以平白無故踩到就是人最倒楣的時候，而「豬蹄」有把霉運踢走的涵意，所以吃完豬腳之後，就會否極泰來。因此想要去霉運不只要吃豬腳、吃到「豬蹄」才有效，其中還分前腳與後腳，前腳軟趴趴比較沒有力量，有一種說法認為，要是選用到軟弱無力的豬蹄，不但不能將霉運踢走，還會帶進門！