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謎片主角是我同學！ 他「不爭氣看完」後上網求助

2019-05-13 13:21聯合新聞網 綜合報導

當愛已成往事，某些影片就變成了致命傷。一名網友在瀏覽色情網站時，突然發現縮圖中的女生人影好熟悉「是我同學欸…」，推測影片應該是之前與女同學交往的「渣男」流出的，想求教網友們他該怎麼做對女同學才好。

網友意外發現謎片中的主角是自己同學，非常掙扎該不該告訴她。示意圖，圖片來源／in...
網友意外發現謎片中的主角是自己同學，非常掙扎該不該告訴她。示意圖，圖片來源／ingimage。
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網友在「Dcard」發文，表示自己有天一如往常的在色情網站「打開了網頁挑選著…」，目光卻突然被某一個縮圖封面吸引了，「仔細一看…是我同學欸…」，雖然內心非常震驚但他也很誠實的表示「當下…不爭氣的看完了…」。隨後他內心開始非常掙扎，表示自己同學「大學畢業後被劈腿，花了好久才走出來，現在(影片)又被那渣渣流出..」求救網友們該怎麼辦。

對這個難題 ，網友建議「還是先跟她說會比較好吧，越晚流出越多不會比較好」，原PO則擔心「我有點怕她扛不住」，這個疑慮被勸說「同情才是在傷害她，除非這影片是她自己想發的，不然你還是把她打醒吧」，認為「遲早會發現」、「不用那麼多立場，就剛好看到所以跟她說，希望她可以了解這個對象很危險就好，顧慮這麼多沒有意義」。

對於原PO先看片後求助的行為，有人不敢置信的表示「竟然還看了」，強調應該檢舉下架，「不要看這種疑似色情報復的內容，那可能是毀了一個人一輩子的兇器」。事後原PO也回報「看了留言後已經跟網站回報了內容不當」，希望這件事可以默默的解決掉。由於很多留言鼓勵他告訴女同學，他也鼓起勇氣傳送了訊息給對方，只是她「已讀至今」沒有回應，可能已經透過其他朋友得知了，「我能替她做的或許真的就是閉上我的嘴巴」。

在一片討論中，有人歪樓回應「敲碗卡連結～」、「影片呢，最討厭光說不練的人了」，也被批評「一堆下半身思考的留言，好噁心」。如今原PO說舉報的網站上已看不到這支影片了，他也為自己澄清說明，選擇看片是因為「不太敢相信會是她本人，所做的一個確認動作」，自己沒有截圖也沒有留下網址，「讓各位失望了我感到很高興」。

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