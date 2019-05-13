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3歲童疑破壞高價音響惹爭議 律師籲：別用最低的道德標準教小孩

2019-05-13 10:36聯合新聞網 綜合報導

3歲男童疑似破壞店家價值90萬元的音響爭議事件。 示意圖／ingimage
3歲男童疑似破壞店家價值90萬元的音響爭議事件。 示意圖／ingimage
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北市一名張姓婦人，到松山區一家音響咖啡廳用餐，稍微不留神，3歲兒子疑似破壞店家價值90萬元音響。據報導，張姓婦人偕同律師要求確認監視器畫面，卻遭回絕。店家回應，「當下雙方都有目擊，也有到警局作筆錄，現在卻不認帳，感到無奈」，雙方各執一詞。對此爭議，林智律師在臉書上貼出4點看法。

根據《TVBS新聞網》報導，張姓婦人疑似對賠償問題有疑慮，再度回到店家，要求確認監視器畫面，也質疑店家為何放那麼貴音響在餐廳，其律師徐立信也表示店內商品價格約百元，卻放價值近百萬元音響，明顯不適當。店家解釋：「事實已經造成，卻說不是你小朋友弄的，那就沒什麼好談的，且孩子手伸進去不一定能完全拍到，也可能拍不清楚，我們現場都有警示標語。」，店家對婦人出爾反爾態度感到相當無奈。

律師林智群在臉書上指出，「雖然身為律師，但不會用『法律』（最低的道德標準教小孩）」，對該名媽媽教育方式提出質疑。店內陳設，本來就是店家自行決定，籲媽媽回規事件本身，「教導小孩基本道理，東西不能碰」。從法律上來看，「媽媽當下有承認孩子行為，事後不認，法官不一定會採信」。最後，音響會有折舊問題，賠償金額可望減少。

網友紛紛在下面留言，「從小幫我兒子買了100萬的第三責任險，保費才200元左右。只是家教好一直沒用到」、「第一次聽到這種保險，要趕緊詢問」、「美術館門票大概就幾百到幾千元不等，顯然放幾億的美術品也很奇怪的概念？」、「在台灣最需要被教育的通常都是家長！」

網友質疑婦人律師徐立信說法，林智群律師回應，「他那個立場只能這樣講」。也有網友持不同意見表示，「這個老闆要自己認了，昂貴的物品，不應放在客人能觸碰的地方，這是開店常識」。

律師對此事件分享4點看法。圖擷自／林智群律師臉書
律師對此事件分享4點看法。圖擷自／林智群律師臉書
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