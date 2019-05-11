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3歲兒疑戳破90萬高級音響 母喝下午茶聽到價格臉綠

2019-05-11 08:55聯合新聞網 綜合報導

3歲孩子弄破店家近百萬音響，母親要求店家出示監視器佐證，讓店家感到相當無奈。 圖...
3歲孩子弄破店家近百萬音響，母親要求店家出示監視器佐證，讓店家感到相當無奈。 圖／stocksnap
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台北市一名張姓小姐，日前帶著3歲孩子到一間甜點與音響複合店享用下午茶，沒想到當下孩子把手伸進一組德國音響，老闆聽到「啵」的一聲，來不及阻止就發現喇叭被戳了一個洞，張姓小姐事後聽到這款音響的價格要價近百萬，臉色大變，表示要看監視器還原情況，但這個舉動也讓店家很為難，表示明明自己才是受害者還要畫面佐證求償很不合理。

據《三立新聞網》報導，張小姐到這家音響複合式餐廳用餐時，小孩疑似用手戳破喇叭，店家便告知音響定價90多萬，張小姐當場嚇壞，但隔幾天卻帶著親友上門要求查看監視器，音響店老闆表示：「當時小孩整個貼上去的時候，我們趕快衝過去，但來不及，我們已經聽道喇叭損壞的聲音，喇叭零件已經受損。」

張小姐表示想確認監視器，看一下畫面有沒有清楚拍到小孩的手伸進去，店家對此則表示相當無奈，老闆說：「事實已經造成，卻說不是你小朋友弄的，那就沒什麼好談的，且孩子手伸進去不一定能完全拍到，也可能拍不清楚。」老闆也說「媽媽反而指責我們店家，為什麼這麼貴的喇叭在現場，又沒有做保護措施，但我們現場都有警示標語。」身為受害者卻要被要求畫面佐證感到不合理。

而律師徐立信表示，店家飲料大概都是70、80元，可是他卻放了這麼高單價的音響，放在那邊其實是明顯不相當。雙方各持己見，最後仍未得出結論，但店家也表示，若是張小姐仍不承認事實，將會照法律程序處理。

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