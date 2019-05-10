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浴室漏水找水電工維修 處理方式讓屋主看傻了眼

2019-05-10 17:31聯合新聞網 綜合報導

一名屋主發現家中浴室漏水，找來水電師傅處理，沒想到對方竟然只用塑膠袋塞住完事，讓...
一名屋主發現家中浴室漏水，找來水電師傅處理，沒想到對方竟然只用塑膠袋塞住完事，讓屋主很傻眼。 圖／擷取自「爆怨公社」
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遇到家中漏水，多數的人一定先請水電師傅來維修，但有位屋主卻抱怨家中浴室排水管和牆壁接縫處漏水，找來水電師傅後對方卻用塑膠袋將漏水處塞住，處理方式讓屋主看了很無言，諷刺的說「頭一次知道水電這麼好做」。貼文引來網友不同看法，有人批評太敷衍，不過也有人認為應該是師傅手邊沒材料，再加上情況不危急，才簡單處理。

屋主在臉書「爆怨公社」表示日前發現浴室漏水，因此找了水電師傅來處理。他說當天水電師傅沒帶任何工具，反而是空手來，檢查了漏水處後就跟屋主家人要了一個塑膠袋，直接就塞在排水管與牆壁接縫的漏水處，弄完後交代如果再漏再跟他說，讓屋主和家人相當傻眼的說「一整個好瀟灑呀」。

有網友問對方是否有收費？屋主表示這名水電師傅剛好在隔壁鄰居施工，就被建商臨時請來處理，而且因為房子是未滿1年的新成屋，還在建商保固範圍內，所以沒收錢。

網友看了也批評說「最好是這樣啦，太兩光了」、「不要丟水電師傅的臉啊」、「沒收錢就隨意修修嗎？那還保固幹嘛」、「單是看牆壁上磁磚開孔的粗糙做工，就足夠理由要他打掉重做了」，還有人建議屋主「自己去買止水帶繞一繞比較實在，至少比較美觀」、「假如是止水橡皮老化，自己去買來換就好，一個25元」。

也有專業人員留言表示「做水電到現在我們都被嫌貴…原來都是這種造就的」、「專業的跟你說一下！這方法不是不行，就是太粗糙，客人看了100%不滿意的，反正就是一組排水P管重做，還是請您好好跟建商配合的水電包商好好談談」。雖然有人批評，但是也有人幫水電師傅緩頰，「應該是先止漏再去找材料吧」、「應該是目前手頭上沒材料，而且工作排滿，先抽空來看情形危不危急，不危急就先應急措施擋一下而已的啦」、「這應急材料沒錯，只是工法有待加強，醜斃了」。

一名屋主發現家中浴室漏水，找來水電師傅處理，沒想到對方竟然只用塑膠袋塞住完事，讓...
一名屋主發現家中浴室漏水，找來水電師傅處理，沒想到對方竟然只用塑膠袋塞住完事，讓屋主很傻眼。 圖／擷取自「爆怨公社」
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爆怨公社
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