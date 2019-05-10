酒醉客人吐了一車 司機收3500元「不會超過吧？」

2019-05-10 16:36 聯合新聞網 綜合報導



一名司機載到喝醉酒的客人，對方在車裡忍不住吐了出來，司機向對方收取3500元清潔和營業費用。 圖／擷取自「爆怨公社」 分享 facebook 不管是計程車或Uber，最怕就是載到酒醉的客人，因為很有可能會吐在車裡，除了異味難聞之外，清洗也很麻煩。一名司機就載到喝醉酒的人，果真嘔吐在他的車裡，因為清潔費再加上當天營業費用，司機向客人收取共3500元，他也將照片PO到臉書，詢問網友這樣的費用不會太超過吧？

這名司機在臉書「爆怨公社」PO出客人吐在他車裡的照片，後座椅子和腳踏墊滿是黃色的嘔吐物，光看就讓人覺得噁心。原PO說9日凌晨載到一名3、40歲喝醉酒的客人，搭車途中忍不住在車上吐了出來，為了清潔車子，光是洗車費要600元，再加上除臭費1200元和當天營業費1700元，總共跟客人收取3500元。不過對方疑似認為費用太高而有不滿，事後還打電話到原PO公司大小聲，讓這名司機氣得打算把錢退還給客人，並且要告他毀損。

原PO也在網路上詢問「吐這樣跟乘客收取3500會太超過嗎？」網友認為「我覺得剛好而已，如果有人把我車上吐成這樣，我可能會爆氣」、「清內裝費用加營損，3500真的剛好而已」、「同是司機，我了解你的苦惱，3500不過分，這算損毀，就算上法庭，也是會要求恢復原狀，我相信，酒醒後他還是會選擇付3500」、「清理不是重點，是氣味久久不散」、「收5000！3500超便宜，清潔費先不要說，為了你整晚不用出車損失就多少了？還有就算清掉了那個車會酸多久你知道嗎？」不過也有人有不同意見，「太貴…每次搭小黃都會跟司機問同樣的問題，目前問到的金額大約都在1500~3000」。