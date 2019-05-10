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他嘆「台灣58％的人拿不出10萬應急」 網哭：連1萬都沒有

2019-05-10 16:07聯合新聞網 綜合報導

一名網友提問台灣有58％的人拿不出10萬塊應急，引來許多人留言表示贊同。 圖／擷...
一名網友提問台灣有58％的人拿不出10萬塊應急，引來許多人留言表示贊同。 圖／擷取自「爆廢公社」
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台灣低薪問題嚴重，許多人每個月扣除開銷後，能存的不多，就有網友在臉書上提問「聽說台灣58％的人拿不出10萬塊應急」，一句話彷彿說中許多人的心聲，釣出許多人感同身受地留言「我連1萬塊都沒辦法」、「有錢的更有錢，沒錢的更沒錢！唉」。

原PO在臉書「爆廢公社」放上一疊厚厚的千元鈔照片，並寫道「台灣58％的人拿不出10萬塊應急，如果你也是出來打招呼」，貼文引來8千多人按讚以及2千多則留言，許多人看了相當有感地表示「為什麼在我的傷口灑鹽⋯爆哭中」、「1萬都快成問題了…唉，活很膩」、「小孩都快養不起了，這個金額離我非常遙遠」、「99元領不出來的回憶」、「我用6位數字密碼保護2位數字的存款啊」、「現在叫我拿，真的拿不出來，什麼都要繳稅」、「不止58％吧！嘆氣路過」、「每個月底都吃泡麵」。

雖然大多數的人都認為無法立即拿出10萬元應急，但也有部分的網友對於原PO的問題不以為然，「台灣的經濟真的有這麼困難嗎？10萬還好吧？」、「擺脫那58％不是人生目標嗎？」、「58％太扯了，10萬沒很多」、「該檢討政府，還是檢討自己？」、「我看了好多留言，才知道原來很少人有儲蓄的習慣欸」。

爆廢公社
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

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