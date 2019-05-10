甜美正妹挑戰24小時機車環島 網友：帶我去

2019-05-10 14:23 聯合新聞網 綜合報導



女網友挑戰24小時環島。 圖／擷取自「爆廢公社二館」 分享 facebook 許多人為了一圓環島夢，騎機車、自行車，甚至徒步等等，就是希望能為自己人生紀錄美好時刻。一名女網友日前打算騎機車挑戰24小時環島，她還利用APP來紀錄，希望能「把台灣圈起來」，可惜後來因為APP故障，這個夢想只完成一半。她把過程PO在「爆廢公社二館」，許多網友留言為她打氣鼓勵，不過也因為女網友長相甜美，讓有些男網友大喊「下次帶我去」。

原PO利用APP紀錄環島路線，打算將台灣圈起來。 圖／擷取自「爆廢公社二館」 分享 facebook 原PO寫道「帶上不只自己的夢想，把台灣圈起來」，她在5月1日晚上10點15分從台中出發往南部騎，隔天清晨6點45分抵達屏東鵝鑾鼻，然後下午3點騎進蘇花公路。下午5點半左右騎到蘇澳，不過到了晚上下起了雨，讓她的手淋到都皺了，也沒辦法在24小時以內完成環島行程，讓她惋惜的說「說好24耐，卻整整多6鐘頭，學長姐們實力果然好，更別說那些怪物級玩家，19耐、18耐甚至是17耐。」（編按：所謂的24耐環島意思是指24小時完成機車在台灣環島一圈。其語源可能仿自日語，源自簡稱「鈴鹿8耐」，也就是日本最盛大機車賽事ー鈴鹿8小時耐力賽，在揉合之下產生此一新名詞。）

環島過程中，原PO使用APP來紀錄路線，可惜APP秀逗，讓她想把台灣圈起來的夢想只完成一半。雖然沒有達成目標，但是她也貼心地呼籲想要騎車環島的人，出發前睡眠及環島中補眠是很重要的。她說平時就很常熬夜，出遊24小時沒睡對她來說根本不算什麼，但是搞了快2天沒睡的騎車品質，讓她在回程的晚上，騎到精神渙散，甚至好幾次睡著都是油門慢慢鬆開減速後才驚醒，因此她警告「生命安全之內，千萬別太相信自己行，往往霎那間就掰了」。

網友除了替她加油之外，也大讚「太猛了，1日來回的環島旅行」、「24耐女生還真沒看過」、「上次3天2夜就累死了，佩服妳的24h」，也有人提醒她「小心安全」、「累了就休息，不要為了時間硬撐」、「現在剛好是梅雨季節，下雨天路線不清楚，體力不支的話很危險啊！可別冒險硬撐」。而原PO甜美的長相也吸引許多網友目光，「好可愛的妹子」、「戀愛了」、「好想一起環島啊」、「到哪了？陪跑陪跑」、「順便帶上我吧」。