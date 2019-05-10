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網友自製「省錢吃法計算機」 教你泡麵怎麼加料最省錢

2019-05-10 15:34聯合新聞網 綜合報導

有網友分享泡麵搭配關東煮如何吃飽又省錢的妙招。聯合報系資料照
有網友分享泡麵搭配關東煮如何吃飽又省錢的妙招。聯合報系資料照
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每逢月底，許多月光族就會面臨缺錢窘境。有網友分享PTT的「WomenTalk」板上公開自製的「省錢吃法計算機」，分享如何泡麵搭配關東煮，讓人吃得飽，荷包也依然飽。

原本有板友討論泡麵搭各種食物組合，提到泡麵搭關東煮雖然看起來澎湃，但會吃泡麵通常都是因為要省錢時才吃的食物，若是搭配關東煮價格感覺不便宜。沒想到馬上有網友表示自己和室友在領薪水前，便是以泡麵搭配關東煮度日，因為這樣組合的CP值最高，並提醒不要選擇較貴的日韓或新加坡泡麵。

這名網友更進一步分享自製的「省錢吃法計算機」。只見EXCEL表格上方列出各種泡麵的單價，下方則詳列關東煮每個品項的單價。他建議先選出今天想吃的泡麵口味，接著使用「ctrl」鍵選出想吃的關東煮配料，例如：雞肉丸、魚豆腐、苦瓜封等等。等點選好後，EXCEL的右下角出現總價，一碗麵加上三種配料，竟然不超過一百元！最後，再依照事先選好的品項到超商購買，便成功獲得當日晚餐組合。該名網友更表示，這樣一餐瞬間變得豪華又豐富，且「有麵有肉有蔬菜有蛋白質又不用自己開伙浪費瓦斯」，更不用擔心吃不飽。

網友自製「省錢計算機」，泡麵搭三種關東煮竟不超過一百元！圖擷自PTT
網友自製「省錢計算機」，泡麵搭三種關東煮竟不超過一百元！圖擷自PTT
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許多網友紛紛表示「對隻身上台北外宿的朋友其實蠻有用的」，甚至有網友表示過去都只敢泡麵搭配茶葉蛋，因為「怕太貴」，還有人留言「想求計算機」。但也有網友表示，泡麵相較於麵條怎麼算都不便宜，認為這樣並沒有比較省，且不健康，「還不如吃自助餐」。

省錢泡麵
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