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拍廟會國樂正妹被「媚眼瞪」 網友讚：這團素質高啊

2019-05-10 11:47聯合新聞網 綜合報導

一名男網友在廟會活動中看到一位正妹表演者，讓他驚豔。 圖／擷取自《爆廢公社》
一名男網友在廟會活動中看到一位正妹表演者，讓他驚豔。 圖／擷取自《爆廢公社》
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台灣的廟會或慶典為了炒熱氣氛，有時候會請來正妹表演，一名男網友在一場廟會活動中看到舞台上有正妹在演奏國樂器，他拿起手機拍下美麗的倩影，就這麼剛好和這名正妹表演者四目相交，讓他以為被瞪了，上網求援說「我現在該怎麼辦？」照片引來網友熱議，有網友發現這名正妹是「鳳鳴齋國樂團」的成員，大讚「這團素質高啊」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，表示日前在一場廟會看到舞台上有位超正的國樂正妹在表演，這名正妹長髮披肩，身穿白色、融合古典和現代感的衣服，秀出細長美腿，優雅的演奏著二胡。男網友拿起手機想拍下倩影，剛好和正妹的眼神對到，讓他以為遭到狠瞪，開玩笑的說「很難靠近拍，殺氣騰騰」。

網友也歪樓的留言說「瞪回去啊」、「我最喜歡被瞪了」、「拍照舉證啊，然後問她聯絡方式，下次約出來了解狀況，有骨氣點好嗎？」、「眼神告訴你：老娘有男人了，少來惹老娘」、「嘗試對她扮個鬼臉」。也有內行的網友發現原來這名正妹是「鳳鳴齋國樂團」的一員，藝名叫「法比」，時常隨團到許多宮廟演出，網友看了大讚「很漂亮捏」、「好讚」、「素質沒話講」、「認真工作的女人其實很美啊」。

有網友發現「鳳鳴齋國樂團」的成員素質很高。 圖／擷取自《鳳鳴齋國樂團》
有網友發現「鳳鳴齋國樂團」的成員素質很高。 圖／擷取自《鳳鳴齋國樂團》
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爆廢公社國樂正妹
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

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