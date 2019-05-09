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撂英文趕外籍客奪博愛座 婦人自豪：沒教都不會

2019-05-09 09:57聯合新聞網 綜合報導

一名中年婦人在捷運上要外籍乘客讓坐給自稱老人的她。 圖／擷自黑色豪門企業影片
一名中年婦人在捷運上要外籍乘客讓坐給自稱老人的她。 圖／擷自黑色豪門企業影片
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博愛座變成老人家專屬座位？又出現博愛座爭議，有網友在台北捷運上目睹一名婦人以英文逼外籍乘客讓位，成功搶到位子後，還大言不慚的說「沒教都不會」，如此行徑令許多人看了傻眼。

儘管已有許多機關單位大力宣導博愛座是「有需要的人都可以坐」，但似乎仍有部分乘客認為自己享有「特權」。臉書不公開社團「黑色豪門企業」8日貼出一段影片，一名中年婦女為「捍衛」自己的搭博愛座的權利，不惜「撂英文」趕走座位上的外籍女乘客。

影片中清楚拍到這名婦人彎著腰，對博愛座上的外籍女子說：「This is for person who is old. I'm old. You are not！」（這是給老人坐的位子，我是老人，而你不是）女乘客聽了之後站起來，婦人見狀補上一句「I don't ask you to stand up. We don't do this.」（我沒有要求你起身讓座，我們不會這樣做的）似乎不想承認自己逼她讓位，但也沒有浪費任何時間，說了聲「Ok, thank you.」後就立刻挺進那個空出來的位子，坐下前還自顧自的以台語碎念「這沒教她都不會」。

網友看完這個「台灣大媽教育外國乘客」的影片後紛紛開罵，「丟台灣人的臉」、「人不要臉天下無敵」、「你才欠人教吧」、「身體明明很硬朗」，還有不少人高呼「該廢除博愛座了」。

事實上台北捷運幾年前就已更改告示，博愛座不再限定「老弱婦孺」，而是「有需求的人」就可坐，但顯然還有部分民眾沒有弄清楚設置博愛座真正的用意。

北捷已宣導「博愛座人人可坐」多年，但「逼讓坐」的爭議仍層出不窮。 圖／台北捷運公...
北捷已宣導「博愛座人人可坐」多年，但「逼讓坐」的爭議仍層出不窮。 圖／台北捷運公司提供
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博愛座北捷
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