撂英文趕外籍客奪博愛座 婦人自豪:沒教都不會

2019-05-09 09:57 聯合新聞網 綜合報導



一名中年婦人在捷運上要外籍乘客讓坐給自稱老人的她。 圖/擷自黑色豪門企業影片 分享 facebook

博愛座變成老人家專屬座位?又出現博愛座爭議,有網友在台北捷運上目睹一名婦人以英文逼外籍乘客讓位,成功搶到位子後,還大言不慚的說「沒教都不會」,如此行徑令許多人看了傻眼。

儘管已有許多機關單位大力宣導博愛座是「有需要的人都可以坐」,但似乎仍有部分乘客認為自己享有「特權」。臉書不公開社團「黑色豪門企業」8日貼出一段影片,一名中年婦女為「捍衛」自己的搭博愛座的權利,不惜「撂英文」趕走座位上的外籍女乘客。

影片中清楚拍到這名婦人彎著腰,對博愛座上的外籍女子說:「This is for person who is old. I'm old. You are not!」(這是給老人坐的位子,我是老人,而你不是)女乘客聽了之後站起來,婦人見狀補上一句「I don't ask you to stand up. We don't do this.」(我沒有要求你起身讓座,我們不會這樣做的)似乎不想承認自己逼她讓位,但也沒有浪費任何時間,說了聲「Ok, thank you.」後就立刻挺進那個空出來的位子,坐下前還自顧自的以台語碎念「這沒教她都不會」。

網友看完這個「台灣大媽教育外國乘客」的影片後紛紛開罵,「丟台灣人的臉」、「人不要臉天下無敵」、「你才欠人教吧」、「身體明明很硬朗」,還有不少人高呼「該廢除博愛座了」。

事實上台北捷運幾年前就已更改告示,博愛座不再限定「老弱婦孺」,而是「有需求的人」就可坐,但顯然還有部分民眾沒有弄清楚設置博愛座真正的用意。