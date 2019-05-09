親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

拐騙「巴鐵新娘」中國巴基斯坦的人口販賣

贈書／不再迷網！12星座怎麼為自己選個好科系、好職業

基本工資調成23.1K 他曝「每月開銷表」嘆根本活不了

2019-05-09 09:50聯合新聞網 綜合報導

景氣差、薪資低，讓年輕人感到沒有未來。示意圖／ingimage授權
景氣差、薪資低，讓年輕人感到沒有未來。示意圖／ingimage授權
分享

景氣差、低薪問題難解，2018年最低薪資調整為23.1K後，當執政者欣慰地說「終於把22K送入歷史」，你也同時感到欣慰嗎？網友列出每月預估支出費用表，近3萬元的金額，讓他疑惑23.1K是要「在外打拚的年輕人，如何生活下去？」讓大批網友感到心有戚戚焉，嘆「我一個月薪水都不夠」、「難怪存不到錢」。

圖擷自爆怨公社
圖擷自爆怨公社
分享
一名網友在《爆怨公社》貼出每月預估支出費用表，各項費用加總金額高達29500元，其中伙食費（10000）、租金（6000）兩項就超過基本薪資的三分之二，再加上孝順費5000元、電話費、電費、油錢各1000元，這些總和已超過23.1K，還未加上其他的雜費，讓他感嘆「物價高不可攀的年代，基本工資23.1K，在外打拚年輕人如何生活下去？」

貼文引來大批網友留言，驚覺「難怪我每個月存不到錢」、不如「當台勞去國外賺錢」、「這時時候當兵就解決問題了啊」，也有網友很認真的檢討這張預估支出費用表，認為原PO的伙食費、電話費元太高了，還建議若真沒錢，孝順費可先免繳吧，月領23.1K租金就要6000元，不如「回鄉吧」、「務農都有3萬」。

其實，預估支出費用表並非原PO的真實生活狀況，而是以現今高物價水準，列出離鄉工作者的各項支出花費，質疑基本工資23.1K，如何讓年輕人有未來？讓理解到原PO本意的網友直呼「政府啊，看到了嗎？」，嘆處在低薪高物價的年代「活下去不難，活的好比較難！」

低薪基本工資
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

撂英文趕外籍客奪博愛座 婦人自豪：沒教都不會

2019-05-09 09:57

麥當勞也有門神？打烊的店裡透綠光 門口這尊嚇壞路人

2019-05-08 21:12

車停十分鐘竟被蟲蟲大軍攻陷 網友直呼：頭皮發麻

2019-05-08 10:40

韓國瑜女兒太正「想娶怎麼辦」 網推這樣說就可以

2019-05-07 21:43

穿越4年的訊息？自助洗衣店扣款異常 客人怒公審

2019-05-07 19:20

禮儀小姐值勤中鞋根斷了這麼做 網：想起曼陀珠廣告！

2019-05-07 16:51

拆十個布丁放桌上走人 吃到飽奧客被批「最壞身教」

2019-05-07 12:45

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

吃魚罐頭咬到「一根硬金屬」！ 網友笑：保證現撈的

2019-05-06 16:51

信義區雅房「只放一床」月租5千 北漂族爆：還有2人合租

2019-05-06 12:00

統測違禁物驚見智慧型佛珠 網笑：這是漫威瓦干達科技

2019-05-06 11:57

街友阿伯捐零錢暖翻眾人 網：他比任何人都富有

2019-05-06 09:55

好懷念！他意外翻出 「民國85年」報紙 眾人淚憶：雞排才25元

2019-05-04 20:00

高中生上摩鐵很正常？ 網：比去MTV乾淨

2019-05-04 15:39

網傳「不能倒轉」美女照 網民反轉後驚嚇：是妖術啊

2019-05-04 13:30

鹽酥雞送九層塔滿滿一盤 網驚：難怪天天排隊

2019-05-04 11:01

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

黃琪開庭前「叫不醒」 法官請救護員做疼痛刺激…動了

2019-05-08 11:57

近千萬保時捷沒人要 破爛貨車大家卻搶著標

2019-05-08 11:01

再傳警槍走火意外！台東資深警操新槍 不慎中彈送醫

2019-05-08 14:01

回家夢碎！機車騎士疑闖紅燈趕回家 遭撞死

2019-05-08 13:18

華南銀女襄理盜領客戶存款1億多 繳不出保金收押

2019-05-09 07:50

車停十分鐘竟被蟲蟲大軍攻陷 網友直呼：頭皮發麻

2019-05-08 10:40

「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年

2019-05-08 14:36

記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬

2019-05-08 14:37

男子4條通緝案在身 台東警開了7百多公里環島押解歸案

2019-05-08 10:43

財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月

2019-05-08 14:31

頭份男童泳館溺水意外 家屬控安親班老師等人疏失

2019-05-08 16:36

屏東大學女大生墜樓亡 學校發公開信盼校園加強關懷

2019-05-08 21:52

高速公路充滿負能量 這點子讓駕駛又怕又笑

2019-05-09 09:00

麥當勞也有門神？打烊的店裡透綠光 門口這尊嚇壞路人

2019-05-08 21:12

影／金錢豹女服務生搭小黃 車禍翻覆送醫不治

2019-05-09 08:45

翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金

2019-05-08 14:34

惡狼外公性侵9歲孫女 6年逞百次獸行判刑20年

2019-05-08 15:15

機械停車位崩垮 維修工夾縫中求生撿一命

2019-05-08 12:29

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46

父親性侵女兒25次 法官在判決書中怒批：獸行

2019-05-08 21:31

10年盜領破億 華南銀女襄理擠不出500萬被聲押

2019-05-08 18:56

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 籌不出保金改聲押

2019-05-09 01:04

中壢KTV騎樓殺人案主嫌麥寮偷渡前被逮：我知道跑不掉

2019-05-09 09:17

影／后里輪胎大火 周邊區域人心惶惶

2019-05-08 11:12

執行署拍賣保時捷 底價5萬沒人要

2019-05-09 00:43

后里輪胎廠大火 義消累癱：別說福利好、聽到度爛

2019-05-08 12:55

補教名師劉毅偽造特助簽名 偽造文書罪起訴

2019-05-08 19:44

醉漢佯稱撿東西 把頭「埋」進鄰座女子大腿內側

2019-05-08 10:57

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

「今優惠意者私」 軍官網路兼差賣毒判1年10月

2019-05-08 10:46

不付錢硬上應召女 還恐嚇「膠帶封嘴」搶走8000元

2019-05-08 10:57

后里輪胎廠「火災慣犯」 盧秀燕怒：撤照勒令停業

2019-05-08 12:42

老婦存款金額不符 嘉市警自掏腰包助婦難關

2019-05-08 19:11

教授鼠鼠涉性侵今辦公室遭搜索？中警：偵辦中無搜索

2019-05-08 21:02

KTV伴唱女郎坐機車未戴安全帽 遭警攔下查獲安毒

2019-05-08 23:02

影／男開車拒測還告警 法官挺警：攔查符合比例原則

2019-05-08 15:59

65歲婦台鐵五權站無故跳軌 檢驗後以自殺結案

2019-05-08 14:57

影／0.5秒與死神擦身 男童把馬路當田徑場險被撞

2019-05-08 17:44

板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半

2019-05-09 01:01

大鵬灣賽車手飆速189撞死 家屬求償2千萬二審仍敗

2019-05-08 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top