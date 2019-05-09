基本工資調成23.1K 他曝「每月開銷表」嘆根本活不了

2019-05-09 09:50 聯合新聞網 綜合報導



景氣差、薪資低，讓年輕人感到沒有未來。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

景氣差、低薪問題難解，2018年最低薪資調整為23.1K後，當執政者欣慰地說「終於把22K送入歷史」，你也同時感到欣慰嗎？網友列出每月預估支出費用表，近3萬元的金額，讓他疑惑23.1K是要「在外打拚的年輕人，如何生活下去？」讓大批網友感到心有戚戚焉，嘆「我一個月薪水都不夠」、「難怪存不到錢」。

圖擷自 爆怨公社 分享 facebook 一名網友在《爆怨公社》貼出每月預估支出費用表，各項費用加總金額高達29500元，其中伙食費（10000）、租金（6000）兩項就超過基本薪資的三分之二，再加上孝順費5000元、電話費、電費、油錢各1000元，這些總和已超過23.1K，還未加上其他的雜費，讓他感嘆「物價高不可攀的年代，基本工資23.1K，在外打拚年輕人如何生活下去？」

貼文引來大批網友留言，驚覺「難怪我每個月存不到錢」、不如「當台勞去國外賺錢」、「這時時候當兵就解決問題了啊」，也有網友很認真的檢討這張預估支出費用表，認為原PO的伙食費、電話費元太高了，還建議若真沒錢，孝順費可先免繳吧，月領23.1K租金就要6000元，不如「回鄉吧」、「務農都有3萬」。

其實，預估支出費用表並非原PO的真實生活狀況，而是以現今高物價水準，列出離鄉工作者的各項支出花費，質疑基本工資23.1K，如何讓年輕人有未來？讓理解到原PO本意的網友直呼「政府啊，看到了嗎？」，嘆處在低薪高物價的年代「活下去不難，活的好比較難！」