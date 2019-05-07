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韓國瑜女兒太正「想娶怎麼辦」 網推這樣說就可以

2019-05-07 21:43聯合新聞網 綜合報導

外型亮麗的韓冰是業餘模特兒。圖／翻攝自韓冰IG
外型亮麗的韓冰是業餘模特兒。圖／翻攝自韓冰IG
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自從老爸韓國瑜在去年高雄市長選戰一舉爆紅後，女兒韓冰也成為許多網友追逐的焦點，雖然她鮮少曝光在螢光幕前，可是清秀的長相、白皙的皮膚，依然讓許多鄉民醉心不已。近日PTT上出現一則討論帖，網友好奇，如果想以娶韓冰為夢想的話，不知道如何才能通過韓國瑜的考驗呢？有人回覆，眾所周知韓國瑜的口才極佳，因此他提供一些實用口語技巧，以「讓你在面對她爸的考驗時可以建立一種心有靈犀的感覺」。

網友miforward回覆原PO表示，想要攀上韓冰這高嶺之花，除了要有內涵與口才外，修辭學也很重要，但這其實是網友反串韓國瑜在3日，接受市議員黃捷質詢時的對話，以造樣造句的方式「搏君一笑」。

文章中傳授，當韓國瑜問道「你憑什麼娶韓冰？韓冰那麼多人喜歡她，你憑什麼跟別人不一樣？」，一定要堅毅的回答「我會寫一封信到你家給你參考，我是希望伯父你可以好好把她鬆綁，讓我有機會娶韓冰」，不管韓國瑜問「你到底具體要做什麼來娶韓冰、配得上韓冰」，原PO都不要忘記本質、回答「總目標就是要娶韓冰，很多事情，我們所有一切都是往娶韓冰這個目標」。

當韓國瑜繼續問「你真的知道怎麼娶人家女兒嗎」、「我剛問你那麼多問題，你一個都沒回答」，可以這麼回韓國瑜「因為伯父你一直導向把我跟別人比較，我覺得一開始已經先入為主了，我不太想回答你」、「我不是講過嗎？最終目標就是要娶韓冰，我是希望能夠鬆綁，讓我可以娶韓冰！」

這篇發表在PTT八卦版的「廢文」，以韓國瑜3日的質詢對話作為對照組，發揮創意被許多網友推爆，網友認為「這是不是要取名韓國體」、「恭喜您有資格成為韓府乘龍快婿」、「我倒是覺得照劇情只能娶到白冰冰」、「還要有愛與包容」。

網友反串韓國瑜在3日，接受市議員黃捷質詢時的對話，以造樣造句的方式「搏君一笑」。...
網友反串韓國瑜在3日，接受市議員黃捷質詢時的對話，以造樣造句的方式「搏君一笑」。圖擷自／PTT
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韓國瑜韓冰PTT黃捷高雄市
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