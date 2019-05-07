穿越4年的訊息？自助洗衣店扣款異常 客人怒公審

2019-05-07 19:20 聯合新聞網 綜合報導



如果與店家發生金錢糾紛，對方卻過了4年才回覆，你會怎麼想。圖擷自／爆怨公社 分享 facebook

如果與店家發生金錢糾紛，對方卻過了4年才回覆，你會怎麼想呢？現在許多服務業流行先儲值再消費的模式，消費者可以透過一定金額的儲值換取折扣，而店家則是可以藉此綁定客源，原本應是雙贏局面，但有一位網友上網抱怨，她在2015年時因系統出錯，導致點數被大量扣除，向店家的臉書私訊，卻在4年後才收到回覆，讓她氣得怒嗆對方「這種處理態度，不開副本（公審）怎麼行？」

原PO在臉書《爆怨公社》上指控，她過去在某連鎖自助洗衣店曾經儲值部分點數，卻在2015年10月7日時發現，她的點數被多扣整整達80點，當時她拍下交易紀錄與餘額查詢，然後私訊店家的臉書帳號，對方遲遲沒有回應，直到今年5月才回「請問是在哪家店」，讓原PO相當傻眼，表示「現在才回？？」對方則是解釋，由於帳號很久沒用，是在整理資料時才發現，並交代會由負責人聯絡她。

原PO認為時間過這麼久，她早就不在意這筆錢，表示「我都準備好開你副本了」。其餘網友認為「你等了三年才開副本，有義氣」、「其實訊息有時候會被丟到廣告收件夾中，感覺不能全面怪店家，直接打電話給他們可能比較快」、「店家態度也沒不好啊，有時FB訊息的確會不容易發現也不會跳出通知，當下私訊沒人回覆我會選擇打他們的免付費電話詢問」、「覺得店家現在還是有想處理，態度沒不好都說的過去」。