禮儀小姐值勤中鞋根斷了這麼做 網：想起曼陀珠廣告！

2019-05-07 16:51 聯合新聞網 綜合報導



禮儀小姐的高跟鞋跟，在工作過程中不慎脫落，但她仍用「踮」的直到活動結束，冷靜表現被大家讚嘆。圖擷自／爆廢公社 分享 facebook

服務業的工作性質特殊，當遇到各種突發狀況時，不但要處變不驚，還要想辦法在不造成騷動的情況下，解決眼前的麻煩，而這些專業的應變，都讓許多人驚呼「真的好敬業」。昨（6）日在台北中正橋河濱公園，當時正進行動土典禮，而禮儀小姐的高跟鞋跟，卻在過程中不慎脫落，但她仍用「踮」的直到活動結束，冷靜表現被大家讚嘆。

網友在臉書《爆廢公社》發文上傳幾張照片，圖中有穿著高跟鞋的女性雙腳，不過其中一只鞋子的鞋跟早已不見蹤影。原PO描述，當時他正參加一場動土典禮，圖中的禮儀小姐在轉身端動土用具給貴賓時，「鞋根斷了」，但是禮儀小姐偷踮起腳保持平穩，然後馬上將遺留在路中的鞋根往旁邊丟，避免影響其他人，直到動土典禮結束才休息。

原PO看到禮儀小姐敬業又認真的服務態度，表示應該給予鼓勵「讚讚讚」，其餘網友認為「這小腿肚會抽筋，真的很敬業的女孩」、「是我可能就不管直接去換好鞋再來」、「3M膠狀快乾是鞋跟的好朋友。曾經也是上班上到一半鞋跟斷了，臨時買了一條，黏好後，踩上去站著不動15秒，依然是一雙好鞋」。

但也有不少網友聯想到1994年時的曼陀珠廣告，當時高跟鞋篇中的女主角，也是鞋跟意外脫落，當時她更直接瀟灑的把另外一只鞋的鞋根也折斷，讓許多網友印象深刻，打趣道「怎麼沒吃曼陀珠」。