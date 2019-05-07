拆十個布丁放桌上走人 吃到飽奧客被批「最壞身教」

2019-05-07 12:45 聯合新聞網 綜合報導



很多人喜歡吃到飽的用餐方式，但某些人卻用錯誤的心態對待吃到飽的食物，浪費的行為讓人看了跳腳。一位網友拍下吃到飽火鍋店內看到的景像，直批離場客人留下滿桌吃不完的食物是最壞身教。

對於吃到飽餐廳內的浪費食物行為，很多人指責不應該。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

網友在「爆怨公社」PO出一張在高雄吃到飽火鍋店拍下的照片，一張大桌旁有兒童座椅，應該是一家人帶著小朋友一起來用餐。讓他生氣的是「桌上10幾個統一布丁拆開不吃、飲料也是、鍋子裡滿滿的肉、地上也是垃圾…」，指責這一家人做了浪費食物的最壞身教。對於這種行徑他表示「支持店家對奧客要有罰錢的機制」，並補充他在4月底拍下這張照片後5月再訪該店家發現「已經沒提供布丁了」、「不知是缺貨還是停止供應」。

網友們看到照片都認定「根本就是浪費食物」、「真的太過分了」，同聲指責浪費的行為「看到別人這樣浪費食物會先氣到飽」。有人反應「台灣多數人浪費食物真的不意外…2人住宿退房整理房間可以發現5、6杯沒喝或喝一口的飲料」，認為這種心態「難怪吃到飽變成吃到倒...」，建議「吃到飽要在台灣消失」。

很多人都拿民間傳說提醒自己不可浪費食物，間接詛咒浪費的一家人「丟掉的食物要全部吃完才能投胎」、「下地獄吃個粗飽」、「浪費食物，下輩子沒食物可以吃」。