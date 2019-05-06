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吃魚罐頭咬到「一根硬金屬」！ 網友笑：保證現撈的

2019-05-06 16:51聯合新聞網 綜合報導

一名女網友分享，男友媽媽日前吃魚罐頭時，咬到一根硬硬的金屬，仔細一看竟是魚鉤。圖...
一名女網友分享，男友媽媽日前吃魚罐頭時，咬到一根硬硬的金屬，仔細一看竟是魚鉤。圖截自爆料公社
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魚罐頭又鹹又香又下飯，是許多人不想下廚時的配菜首選。然而，一位女網友表示，男友媽媽近日吃魚罐頭時，突然咬到「硬硬的東西」，仔細一看竟是「魚鉤」，讓她忍不住驚呼「還好沒刺到嘴巴裡！」

一名網友在臉書《爆料公社》中po文分享，男友媽媽幾天前用餐時，開了一罐鯖魚罐頭來享用。沒想到，男友媽媽咀嚼魚肉的過程中，無意間咬到了「硬硬的東西」，仔細查看後發現竟是一根金屬魚鉤，鉤子端又尖又細，若沒有多加注意，可能會把自己弄得滿嘴是血。

女網友得知此事之後忍不住驚呼「吃罐頭吃到魚鉤太可怕了，還好沒有刺進嘴巴裡」，面對網友質疑怎麼可能吃完才發現魚鉤，她則補充說明「魚鉤在肉裡，咬到才知道」。

對此，網友們紛紛留言表示驚奇，「在肉裡面好可怕！像我這種大口吃得狼吞虎嚥的可能就…」、「好神奇喔，出廠前都有經過金檢機（金屬檢測機）的吧」、「超可怕的暗器」。也有不少人開玩笑地說，吃到魚鉤代表魚罐頭內的魚肉不是組合肉，「用料實在，天然魚貨」、「看來是真用釣上來的，不是黑心貨」。

還有網友出面解釋，吃到魚鉤其實不是件奇怪的事，「這好像不是第1個例子了，我記得以前也有人發文過，也是裡面有鉤子，很有可能是魚把鉤子吞進去，表面上是看不出來有鉤子的」。

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