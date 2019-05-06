統測違禁物驚見智慧型佛珠 網笑：這是漫威瓦干達科技

2019-05-06 11:57 聯合新聞網 綜合報導



網友對於考場違禁物出現「智慧型佛珠」的選項感到相當訝異。圖擷自爆廢公社 分享 facebook

昨天是108學年度統一入學測驗第二天，不過有學生在考場發現張貼的考生注意事項很有趣，因為列出來的違禁物品除了手機、智慧型眼鏡、智慧型手環、智慧型手環外，竟然還出現「智慧型佛珠」。

Po文的網友在爆廢公社發文說，「朋友考統測的時候看到的，是考場貼的，沒開玩笑，上網查了一下真的有這個東西，而且賣的挺貴。」PChome網路購物顯示其為一款Acer宏碁所出產的Leap Beads智慧佛珠，要價新台幣3888元。

有網友看了就說「這是瓦干達的聯絡裝置」、「瓦干達的高科技無誤」、「感覺可以改成摩斯密碼」。而這款智慧型佛珠具備運動手環的功能，不僅可以計步、偵測睡眠紀錄，還可以搭配App計算用戶使用念珠轉動的次數，甚至也能設定念經次數和禪修時數。

但也有人抱持懷疑態度說，「智慧型佛珠是要怎麼作弊啊？真的會有人帶進場嗎？」結果有人回說「佛珠震動次數比對英文字母選項，例如A：1長、B：1長1短、C：2長1短、D：2長2短、監考人員在你後面：貝多芬命運交響曲。」

不過禁止攜帶智慧型佛珠入場其實這項並不是新規定，由於科技日新月異，大考中心在去年就有指出，智慧型佛珠雖不見得有通訊功能，然後只要會震動，就有可能舞弊，已被列為禁止攜帶項目。

有趣的是，根據漫威官網賣的官方商品中，確實有在賣「黑豹」電影中黑豹族人人手中佩戴的黑豹靈珠，一條要價29.95美元，約新台幣934元。

漫威電影「黑豹」裡的男主角手上即佩戴著黑豹靈珠。圖／摘自imdb 分享 facebook