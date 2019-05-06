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街友阿伯捐零錢暖翻眾人 網：他比任何人都富有

2019-05-06 09:55聯合新聞網 綜合報導

就算是街友也有能力付出自己的關心，一位女大生在網路上發出感慨。她在台中便利商店內看到一位街友阿伯路過，把身上的50塊硬幣投進發票捐獻箱內，這個畫面讓她當下覺得好感動。

發票捐獻箱裡出現了一枚50元硬幣，硬幣背後的故事讓人眼眶泛淚。圖擷自 Dca...
發票捐獻箱裡出現了一枚50元硬幣，硬幣背後的故事讓人眼眶泛淚。圖擷自 Dcard
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女大生在「Dcard」發文，將朋友的限時動態圖片上傳與大家分享，一位常在中科附近出沒的街友阿伯，一隻眼睛似乎已看不到，卻拿著50塊投進便利商店的發票箱。她朋友形容當下的心情「很震撼」，女大生則覺得「真的蠻感動」，「這些朋友們都比我們來得有愛心而不是漠不關心」，呼籲在台中有遇到這位阿伯的朋友能大力相挺。

網友分享了街友阿伯的暖心故事，希望大家看到阿伯也能多多伸出援手。圖擷自 Dc...
網友分享了街友阿伯的暖心故事，希望大家看到阿伯也能多多伸出援手。圖擷自 Dcard
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阿伯的行為感動了許多人，有人回應「暖到眼眶泛淚」、「差點爆淚」，形容「阿伯也許這輩子無法大富大貴，但內心比任何人都還要富有」。一位曾遇過阿伯的網友表示「這個阿伯真的人很好，上次機車被別人車卡住，他直接來幫我，整個超感謝他」。許多人決定以後經過有看到這位伯伯也要請他吃東西，「下次如果有去一中街一定會去幫他」，「想要以直接行動讓他有被我們溫暖的感覺」。

也有網友看了這個故事之後表達難過，「有些人因為疾病是真的沒辦法工作也沒有公司要他、加上年紀，無奈只能在路邊等待有人伸出援手」，希望好人都可以一直幫助別人，讓這種愛心不要斷掉。

街友愛心暖新聞
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