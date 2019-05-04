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人夫機師外遇網美空姐 小三媽傳訊正宮：為何要毀掉努力的女生

人夫機師外遇網美空姐 小三媽傳訊正宮：為何要毀掉努力的女生

2019-05-04 10:18聯合新聞網 綜合報導

小三在IG上擁有10萬粉絲，更曾經上過表特版。圖擷自《爆料公社》
小三在IG上擁有10萬粉絲，更曾經上過表特版。圖擷自《爆料公社》
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凡走過必留下痕跡！近日一名女網友在《爆料公社》上發文，她Po機師老公與空姐小三的對話截圖，怒控小三從頭到尾都知道機師非單身，還大膽同居甚至同遊大阪、泰國及巴黎，完全不把正宮看在眼裡，而小三媽知道此事後，更私訊正宮「為何要毀掉努力的女生」，這件偷腥事也在航空界引起軒然大波。

正宮在網路上表示自己與機師交往7年，兩人在2017年12月登記結婚，機師趁正宮忙著處理婚禮，在2018年3月約炮，心灰意冷的正宮決定把婚禮取消，2018年10月小三與機師同居，正宮氣得將證據Po網，也讓渣男逮到機會以正宮傷害他的名譽要求簽字離婚，小三與渣男知道東窗事發，竟大膽同遊大阪、泰國等各地，對於自己的行為完全不知道羞恥。

人夫機師偷吃網美空姐，對話全被揭露。圖擷自《爆料公社》
人夫機師偷吃網美空姐，對話全被揭露。圖擷自《爆料公社》
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在發現婚外情被正宮知道後，小三安慰渣男「同樣身為女生，我能夠明白她一定很徬徨、無助，我的立場真的比較尷尬一點，不然我真的很想抱抱你們2個人，希望你們都能記得最好的就好」，正宮看了對話怒批「從頭到尾都知情機師已婚，還說要給兩個人抱抱？噁不噁心」。

而小三的媽媽知道女兒的行為被揭發後，要求正宮刪除文章，「我是她麻麻（媽媽），拜託妳，不要這樣傷害我女兒好嗎！為什麼要這樣毀掉一個很努力的女生，這是私密的照片」。正宮怒回「這位媽媽您把女兒教得真好，教出很努力上別人老公的女兒。」

據了解，小三曾在表特版上被譽為「XX最正空姐」，在IG上擁有10萬粉絲，平時靠分享旅遊訊息、美妝心得累積高人氣。現在她的臉書、IG等社群已經關閉。網友也起底她的照片，發現許多網美照都是靠修圖技術，讓人看了直呼崩潰。

空姐安慰已婚機師的對話讓正宮怒批噁心。圖擷自《爆料公社》
空姐安慰已婚機師的對話讓正宮怒批噁心。圖擷自《爆料公社》
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空姐機師小三外遇網紅爆料公社

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