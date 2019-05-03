轉哪一台都一樣！半夜電視自動鎖定公視 原來是他出包

2019-05-03 21:47 聯合新聞網 綜合報導



昨晚PPT上一則「電視頻道被切成公視」引起網友的熱議。圖擷自／PTT 分享 facebook

今（3）日凌晨12點多時，一位網友緊張的在網路PO文，表示自己電視突然「啪」地直接被切換到公視，不管轉到哪一台，都會被自動切回公視，讓他直呼「好可怕」。雖然馬上就回復正常，但不少網友都碰到同樣的狀況，表示「我也是」、「早上打開電視也變公視了」、「難道是業配」，讓公視的臉書小編趕緊澄清「兇手毋是我」，今日證實原來是消防署出包。

半夜PPT上一則「電視頻道被切成公視」引起網友的熱議，原PO形容自己在看日本台時，在沒有人轉台的情況下，電視竟然被自動切成公視，更詭異的是不管轉到哪台，過了幾秒鐘就會被切回去，讓他碎念「好可怕…七月還沒到啊」。PO文一出，當時也在看電視的網友紛紛回應「我還以為是我家電視問題，原來大家一樣」、「台中也是」、「看殭屍先生時跳二次…嚇死我了」、「公視收視率瞬間飆高」、「反正現在在介紹無人機也不錯看」。不過「公視之亂」也只維持一小段時間，隨後就恢復正常，公視臉書小編則是緊急發文滅火，指真的不是他做的。

消防署在今日發報新聞稿說明，在3日凌晨進行「防救災訊息服務發送平臺」的頻道切換測試時，廠商操作不慎，造成系統連動到全國有線電視系統全部切換到公視，該平台主要是提供政府對民眾發布即時防救災訊息，此次是誤觸發電視的自動鎖定指定頻道功能，對有線電視系統業者及用戶困擾，深表歉意將對廠商依約計罰，並提出改善說明及防範對策。