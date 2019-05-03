藍白拖爺爺無助搭火車 路人心疼自掏1000元幫助

2019-05-03 14:10 聯合新聞網 綜合報導



一名女大生搭火車時遇到一位獨自搭車的老爺爺，卻因為老爺爺身邊沒有任何人陪伴，讓她覺得很心疼。照片為情境圖。聯合報系資料照片 分享 facebook 一名女大學生昨天（2日）搭火車時遇到一名穿著藍白拖的老爺爺，這名老爺爺一直看著女大生，過了一會才向她詢問如何轉車，而在轉車的同時，女大生和另一名乘客也陪伴著老爺爺，只不過列車不同，老爺爺只能獨自一人留在月台等車。雖然有站務人員協助老先生轉車，但女大生仍然掛心，她也PO文希望大家對長者能多一點耐心，並多多珍惜身邊的家人。

女大生在論壇《Dcard》貼文表示昨晚搭火車時，旁邊一名老爺爺一直看著她，她誤以為是要推銷東西，沒多久這位老爺爺拿著2張車票問她「妹妹這是要怎麼坐？」她好心的告訴對方該怎麼轉車，而老爺爺不斷地說著「到了告訴我一下，老了沒用了都不會」，讓女大生聽了心裡很難過，只好安慰老爺爺說「不會啦！到了我再跟你說」。

到站後，火車外有站務人員攙扶老爺爺，並表示會協助搭車，女大生也才比較放心。她因為也要轉車，於是便陪伴著老爺爺，同車一名婦人看到上前詢問老爺爺怎麼一個人？是不是沒有錢買鞋子？不過老爺爺沒多說什麼，只簡單回答「別問了！說了我更難過」。這名婦人心疼地給了1000元，老爺爺向她鞠躬致謝，看在女大生的眼裡更是心酸。

後來她和婦人的火車來了必須得離開，只好請老爺爺等一下，站務人員會來協助。她們上了火車後，老爺爺一度也站起來要跟她們一起走，但女大生趕緊制止，並告訴他下一班車才是他的車，老爺爺才又坐下。在車上這名婦人告訴女大生說她覺得老爺爺的手和她奶奶的手很像，而奶奶前陣子才過世，所以看到老爺爺一個人覺得很心疼。

女大生語重心長的說，「雖然現在倚老賣老的老人有很多，但仍有許多是真的需要幫忙的老人家，希望大家對待需要協助的老人家們都能多點耐心，他們可能耳朵不好、說話不清楚甚至行動不方便，但這些也都不是他們所希望的啊」。

網友也大讚女大生很善良，「謝謝妳的好心」、「妳真的是個大好人，這世界就是需要有妳這種人，謝謝妳」。還有人也分享自己的經驗「我是遇到的老人家都很好，反而是中年人…」、「看到他們就會害怕自己變老以後也像這樣茫然無助，會很想要為他們做點什麼，卻不知道該如何行動」、「其實每次看到這樣的老人家我內心都好難過，無限的心疼，總希望能幫他們就幫他們，因為看到他們，就會想到自己的爺爺奶奶外公外婆」。