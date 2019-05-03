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看完電影滿地都是花生殼 網友：我還遇過有雞骨頭

2019-05-03 13:02聯合新聞網 綜合報導

許多人看電影都會帶食物進去，但也常看到散場後留有滿地的垃圾。 圖／爆怨公社
許多人看電影都會帶食物進去，但也常看到散場後留有滿地的垃圾。 圖／爆怨公社
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邊看電影邊吃東西是一大享受，但散場後可發現地上留下許多掉落的食物，這也能看出許多消費者的公德心。一名女網友在臉書貼出一張電影院裡的照片，只見工作人員在觀眾散場後清理座位下的垃圾，而地上滿是花生殼，讓她氣得痛批「真的很沒品」，而網友也大罵沒水準。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己的朋友在電影院上班，但常看到電影散場後座位底下散落著許多垃圾，她日前貼出一張工作人員清掃地上花生殼的照片，不只座位上散布著許多屑屑，地上更是誇張，除了花生殼，連包裝袋也不帶走。她還在下方留言處貼出另一張照片，是之前「蟻人2」上映時，同樣也有消費者看完電影後，座位底下散落著大片疑似爆米花的屑屑，這樣的行為讓她氣得痛罵「可不可以不要這麼沒公德心？有必要直接把殼丟地上嗎？」

許多網友看了也相當氣憤，「我也掃過，很怒」、「把電影院當自己家吧！扯」、「整場電影聽他們的殼聲就好了」、「薩諾斯彈指的時候，怎麼沒把這種人帶走」、「什麼年代了，看電影還吃這種有殼的東西，還有人吃燒酒螺在那邊吸來吸去嗎？」、「我之前碰過一位吃完滷味地上都是雞骨頭，沒公德心」；也有網友建議「我覺得有朝一日是不是會變成連看電影都要實名制？」

爆怨公社

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