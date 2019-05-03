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撿到手機發現桌布竟是妙禪 網笑：有加持只破一面

2019-05-03 12:06聯合新聞網 綜合報導

一名網友昨天在路上撿到一支手機，發現桌布放的竟是妙禪的照片。 圖／爆廢公社
一名網友昨天在路上撿到一支手機，發現桌布放的竟是妙禪的照片。 圖／爆廢公社
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許多人喜歡在自己手機放上喜愛的桌布圖案，但若不小心遺失被人撿走看到桌布可能會很糗。一名網友昨天（2日）中午在路上撿到一支手機，手機的女主人也有打電話詢問，而他之後也將手機歸還，但這名網友卻發現桌布放的竟是佛教如來宗創辦人妙禪的照片，讓他開玩笑的說「相信seafood，手機掉了還是可以撿回來的」。

這名網友在臉書「爆廢公社」PO出兩張照片，他說昨天過馬路時在斑馬線上撿到了一支iPhone，沒多久有個年輕的女生打電話詢問是否有撿到她的手機。原PO和對方約在自己公司樓下歸還手機，沒多久出現的卻是個男子。這名男子表明自己是手機主人的主管，原PO仍然將手機還回去。

雖然手機歸還了，但他卻對手機印象深刻，因為手機的桌布放的是妙禪的照片。而這支手機雖然掉在路上，但螢幕卻沒有任何損傷，反倒是背面出現蜘蛛網狀的裂痕。原PO打趣地說「到底是有多愛sea food？才會把sea food的照片放在桌面上⋯我很乖，拾物不昧。相信seafood，手機掉了還是可以撿回來的」。

網友看了也大開玩笑的說，「有加持只破一面」、「seafood的手擋住正面螢幕所以沒破」、「相信seafood會幫換新手機的」、「我上次在捷運上瞄到一個年輕漂亮的女生桌布就是這個⋯該不會是同一個人吧」。

iPhone妙禪

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