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超商繳費少一張千元 店長堅持「點鈔機不會錯」

2019-05-02 11:12聯合新聞網 綜合報導

清點大額鈔票時常常會出動點鈔機，就連超商店員也都依靠點鈔機計算金額以避免出錯，但是點鈔機也有出錯的時候，不得不多加小心。昨天有網友爆料去超商繳款時遇到點鈔機出錯，拿出去的鈔票硬生生被少算一張。

點鈔機雖然用起來方便但也有出錯的可能，許多人還是相信「手算最保險」。聯合報系資料...
點鈔機雖然用起來方便但也有出錯的可能，許多人還是相信「手算最保險」。聯合報系資料照片。
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郭姓網友在「爆怨公社」上PO出事件經過，他在超商內的提款機領了17000後直接到櫃台繳費，領完錢後他沒有點鈔只把1000塊收起來其餘的交給店員，合理推論拿出了16000。店員把錢放進點鈔機後算出金額是15000，也將點鈔機顯示結果直接秀給他看，當下他覺得不可能，於是請店員把錢還來想用手數一遍，此時店員卻告知錢已經放入收銀機內了無法確認。

隨後店長出面，表示點鈔機都有在保養不會出錯，提議先還他15000，待當天帳目清點後如有多出1000再交還給他。他決定先把錢補齊把款項繳了，而超商當日查完帳後，發現真的多了1000後也將錢還給他了。

雖然整件事在沒有金錢損失的情況下落幕，但他對於店員的處理方式和店長的態度有些不滿。認為店員一開始就不應該在帳目不清的情況下把錢放進收銀機中，而店長也不應該直接判定點鈔機不會出錯。

對於這場點鈔機意外，許多網友們回應「不意外」、「常常發生呀！給錢之前手點確認，只要數鈔機有少請堅持自己手點」、「數鈔機不容易算新鈔因會黏在一起…手算最保險」，有網友提供了類似的經驗「我上次也發生過一模一樣事情，剛好大夜班要交接結帳，我說現在結我在旁邊等，結果也是多一千」。

許多人都建議手算最保險「給家用都要當面數清楚了！何況是超商繳費」。對於提款機也認為「不要太相信提款機」、「只要是機器都有可能出錯」、「曾經ATM領過1萬，然後1毛也沒吐給我，還扣了存款1萬，隔了一天銀行才返匯1萬」。至於超商店員的處理程序則真的可以「打掉重練」、「金額不符怎麼可以把錢直接放收銀機呢？」、「您自己領出來沒確認有疏失，但是店員問題更大」。

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