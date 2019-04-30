「中國一點不能少」劉詩詩留台生子挨罵 他點出台灣有多好

2019-04-30 19:31 聯合新聞網 綜合報導



吳奇隆29日在微博發文稱「小朋友來報到，母子平安，謝謝大家關心！親愛的媽咪辛苦啦」。圖擷自／微博 分享 facebook

吳奇隆與劉詩詩因為拍攝「步步驚心」結緣，在2015年浪漫完婚後，於去年底傳出喜訊、近日平安產下一子，吳奇隆昨（29）日在微博發文稱「小朋友來報到，母子平安，謝謝大家關心！親愛的媽咪辛苦啦」，吸引許多粉絲前往祝賀。然而劉詩詩選擇留在台灣生產及安胎，意外在對岸引起關注，質疑「小孩為啥生在台灣了？」

劉詩詩曾在去年參加第55屆金馬獎時，因最佳紀錄片得主《我們的青春，在台灣》導演傅榆談及「希望我們的國家可以被當作一個真正獨立的個體來看待」，在典禮結束後，於微博轉貼「中國一點不能少的紅地圖」，但此次生子卻選擇留在台灣，引發網路熱議。作家蔡依澄分析，不管藝人說自己是中國人，然後在中國發展、賺錢，還是大肆批評台灣與中華民國，最後他們還是會選擇在台灣生小孩，蔡依澄表示「就知道他們嘴巴上說的，跟心裡想的，之間的落差」。他認為，醫療、安全、自由、社會信任都比中國好的台灣，不需要去談統一，把對自己未來的掌控權送給別人。

蔡依澄揶揄中國人應該要支持台灣獨立，因為「台灣獨立他們才有安全有效的疫苗可以用，才有機會到這邊呼吸新鮮空氣，藉由『婚姻』享受自由世界」。網友類推至其他名人表示「大S一家不就整年透天都在台灣，台灣自助餐真是好用又廉價」、「宋楚瑜的兩個小孩和孫子都是拿美籍住美國，然後他說同意一國兩制，台灣是中國的一部分？別人的小孩死不完」、「用健保的時候通通都說自己台灣人」、「自稱中國人的身分是用來賺人民幣；拿中華民國台灣的護照是用來生活，隨便喊喊自己是中國人就有人信了，何必真的移籍」。