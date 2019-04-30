「月薪15萬包租婆」還要工作嗎？ 網掀正反論戰

2019-04-30 21:22 聯合新聞網 綜合報導



示意圖。網友在PTT發問，若是意外獲得一筆不動產，每月收租入袋10萬元到15萬元，你還願意工作月領22K嗎？ 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

身處低薪高物價的世代，不少年輕人終日庸碌只求溫飽，不但害怕沒有本錢結婚生子，買房更成了不敢奢望的夢想。今（30）日就有網友在「批踢踢實業坊」上發文詢問，「假設意外獲得一筆不動產，光是每月收租就入帳10萬到15萬元，你還願意繼續工作領22K嗎？」此文一出，隨即引起網友正反論戰。

原PO表示，若意外獲得一筆不動產，每月光靠收租即可入袋10萬元到15萬元，就算無法大富大貴，但足以不愁吃穿安享下半輩子，在這種情形下，「你還願意繼續工作月領22K、30K嗎？」對此，不少網友表態「願意繼續工作但再也不加班」，認為「可以做些有興趣或喜歡的工作」、「為了夢想做真讚」、「做志工也很不錯，至少不用為了錢忍耐一堆鳥事」、「會繼續工作，不上班好無聊」。

反觀，有網友則認為若靠收租就有穩定收入，不會想要繼續上班，因為「月收10幾萬，再靠理財就能過得不錯了」、「呼吸就有錢，幹嘛工作」、「我會把時間花在自己喜歡或有興趣的事情上」、「一定要每個月出國」。

另外也有網友分析，「其實當房東也有很多事情要做，不是每個月爽爽收租就好」，還得擔心房子租不出去或遇到惡房客，建議可以一邊收租一邊兼職或投資，「貸款多買幾間，用房租養貸款、邊租邊買，老了正好當包租婆」。不過有網友點出現實面，「月收10萬元到15萬元、沒債務壓力下，一個人生活可以，但要成家還是得想辦法」。