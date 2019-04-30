運將路中霸氣脫褲便溺 滿地「黃金」網諷水肥車？

2019-04-30 20:37 聯合新聞網 綜合報導



今（30）日早晨一名小黃運將把車停在馬路中，便在兩扇門中蹲下便溺，畫面在網上曝光後引來不少網友撻伐。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

行車間遇到「屎在滾」確實很難憋住，但若因此隨地便溺，不僅破壞環境清潔、造成社會觀感不佳，還會觸法遭罰。有網友今（30）日在臉書不公開社團「爆怨公社」上分享一段監視器畫面，只見一名行進間的計程車突然在路中停下，運將下車後將副駕及後座的車門打開，當場蹲在兩扇門間就地拉屎，隨後便開車揚長而去，留下一攤「黃金」，讓網友看了傻眼直呼「原來是水肥車啊‧‧‧」。

原PO在「爆怨公社」貼出一段影片，今日清晨6時17分一輛計程車行駛在人車稀少的道路上，突然間停了下來，一名運將下車後將副駕駛及副駕後座的車門打開，隨後直接在車門中脫褲蹲下拉屎。期間，即使有機車從旁路過，依然不影響小黃運將「解放」的好心情，畫面中可見，他如廁後從容的穿上褲子，走回駕駛座駛離現場，留下「黃金」一坨及擦拭後的衛生紙。

影片一出隨即引起網友抨擊，留言表示「我以為在路邊大便是狗才會做的事...大開眼界了」、「害機車騎士打滑怎麼辦」、「計程車的素質堪憂」。也有網友認為到處都有加油站或超商，質疑該名運將「難道有急成這樣嗎」，若是後方來車一不注意撞上，後果可就不堪設想。

少數網友同情「司機的無奈」，有時候屎在滾又沒廁所的狀態下只能這樣，不過建議找個隱密的地方，完事後將排泄物帶走。根據行政院環保署《廢棄物清理法》第27條，在指定清除區域內隨地便溺，得處新臺幣1200元至6000元罰鍰。